Pawo Choyning Dorji, autor de Um Iaque na Sala de Aula (2019), assina esta fita ambientada no Butão, em 2006. O país é o último do mundo a ligar-se à Internet e à televisão, e a juntar-se à democracia. Para ensinar as pessoas a votar, as autoridades organizam uma simulação de eleições, mas aquelas, para as quais a religião é mais popular do que a política, não parecem convencidas. E há um monge que pediu a um dos discípulos que lhe arranjasse uma espingarda no dia das eleições…

Estreia a 29 de Agosto