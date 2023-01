Bastaram dois episódios para ‘The Last of Us’ ser renovada para uma segunda temporada

The Last of Us

“Depois de realizarmos esta primeira temporada inesquecível, mal posso esperar para ver esta equipa a destacar-se novamente na segunda”. As palavras são de Francesca Orsi, vice-presidente executiva da HBO e responsável por desenvolver e supervisionar a produção de séries originais do serviço de streaming. Em comunicado divulgado pela HBO, Orsi garante que a adaptação do popular videojogo da Naughty Dog merece continuar, elogiando Craig Mazin e Neil Druckmann, juntamente com a produtora executiva Carolyn Strauss e restante elenco e equipas, que “definiram um género com a temporada de estreia magistral de The Last of Us”.

Recordamos que a série, um original da HBO em co-produção com a Sony Pictures Television, foi desenvolvida por Neil Druckmann, também criador do videojogo, e Craig Mazin, criador da premiada minissérie Chernobyl, que assina o argumento. “Sinto-me humilde, honrado e francamente impressionado com o facto de tantas pessoas se terem sintonizado e ligado à nossa aventura de Joel e Ellie. A colaboração com Craig Mazin, o nosso incrível elenco e equipa e com a HBO superaram as minhas já elevadas expectativas”, diz Druckmann na mesma nota, em que Mazin também tomou a palavra. “Sou muito grato a Neil Druckmann e à HBO pela nossa parceria e sou ainda mais grato aos milhões de pessoas que se juntaram a nós nesta jornada”, escreveu o argumentista, acrescentando que o público também lhes deu esta “hipótese de continuar”.

A 17 de Janeiro, um artigo da Variety explicava que a estreia de The Last of Us foi a mais bem sucedida de sempre na HBO, a seguir a House of The Dragon, mas superando o recorde de 10 milhões de telespectadores nos primeiros dois dias.

