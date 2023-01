O que seria se os terapeutas dissessem tudo o que pensam? Seria uma comédia

Só para colocar a gramática em pratos limpos, numa tradução literal, “shrinking” significa “encolhendo”. Mas em inglês “shrink” é um termo utilizado para nos referirmos a profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, psiquiatras e também terapeutas, a profissão de três dos protagonistas desta produção da AppleTV+.

Depois de Ricky Gervais nos fazer rir (e chorar) com Afterlife, uma série de comédia da Netflix em que o personagem principal tenta lidar com a morte da mulher, alterando a sua forma de encarar a vida, em Shrinking somos confrontados com mais ou menos a mesma premissa. Mas esta nova história no campeonato dos homens-viúvos-deprimidos tem uma carga menos pesada, não envolvendo, por exemplo, o tema do suicídio, e consegue ser uma comédia sem murros no estômago.

Esta série, que estreia a 27 de Janeiro na AppleTV+, segue o terapeuta Jimmy Laird (Jason Segel) que, após a morte precoce da mulher, começa a quebrar as regras e a dizer aos pacientes exactamente aquilo que pensa, ignorando a ética associada à profissão. James partilha o consultório com os colegas Paul Rhoades (Harrison Ford) e Gabby Evans (Jessica Williams) – que tentam, eles próprios, lidar com alguns problemas pessoais – e ao mesmo tempo que assume uma nova forma de ajudar os pacientes, tenta recuperar a relação com a filha adolescente Alice (Lukita Maxwell) e com o melhor amigo Brian (Michael Urie). É, aliás, forte o conjunto de personagens mais ou menos secundárias de Shrinking, como Liz (Christa Miller), uma amorosa e metediça vizinha que tem uma paixão por pedras; o seu alheado marido Derek (Ted McGinley), que está a um passo da reforma; ou Sean (Luke Teenie), um jovem paciente de Jimmy que tem dificuldade em combater os seus impulsos mais agressivos, após ter passado por experiências traumáticas no exército. A honestidade que Jimmy adopta no trabalho transborda para fora do consultório, numa série em que todos acabam por dizer o que pensam uns aos outros, mas com muito humor e também amor à mistura.

©DR Harrison Ford e Lukita Maxwell em Shrinking

Por outro lado, é interessante notar que as grandes estrelas do cinema continuam a sentir o apelo das produções televisivas. Neste caso, Harrison Ford, que volta a participar numa série pouco após a estreia de 1923, prequela de Yellowstone, ambas disponíveis no SkyShowtime. Antes disso, o actor não parecia muito virado para as produções do pequeno ecrã, se não contarmos algumas participações avulsas em séries que por cá passaram, como Kung Fu, em 1974, ou mesmo num episódio de Indiana Jones – Crónicas da Juventude, em 1993. Mais interessante ainda é que esta aposta de Ford acontece num ano em que aguardamos pelo quinto e, talvez, último filme da saga Indiana Jones, que deverá estrear mais para o Verão. Mas se no trailer de Indiana Jones and the Dial of Destiny vemos o actor, hoje com 80 anos, aos murros e pontapés como se tivesse menos umas décadas no corpo, em Shrinking o seu personagem debate-se com a doença de Parkinson numa fase inicial e faz questão de viver “numa fortaleza de solidão”.

A série foi criada não só por Jason Segel, mas também por Brett Goldstein, produtor executivo da premiada série Ted Lasso (AppleTV+), e Bill Lawrence, também ligado a Ted Lasso como produtor, argumentista e actor. O piloto de Shrinking é escrito pelos três e os primeiros dois episódios, num total de dez com cerca de meia hora, ficam disponíveis a 27 de Janeiro. Depois a plataforma disponibilizará um episódio por semana, a cada sexta-feira, ou seja, não vai poder consumir tudo de uma empreitada só.

Apple TV+. Estreia a 27 de Janeiro (T1)

