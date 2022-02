A expansão não pára: Olivais e Santa Maria Maior com novas estações GIRA

A EMEL inaugura esta sexta-feira três estações da rede municipal GIRA, duas na freguesia dos Olivais e uma na freguesia de Santa Maria Maior, num total de 59 novas docas para as bicicletas.

As estações dos Olivais podem ser encontradas no cruzamento da Avenida de Berlim com a Rua Américo Jesus Fernandes e também junto à Escola Secundária António Damásio, na Avenida Dr. Francisco Luís Gomes. Em Santa Maria Maior, a nova estação está localizada entre a Rua do Crucifixo e a Rua de São Nicolau, na Baixa de Lisboa.

Com estes novos equipamentos, a cidade passa a ter um total de 116 estações GIRA e 2195 docas para bicicletas, um número que tem sido reforçado desde o início do ano com novas estações nestas duas freguesias e também no Lumiar e em Arroios. Actualmente a rede tem à disposição mais de mil bicicletas.

+ Nova produção da Netflix vai ser filmada no centro de Lisboa

+ O minigolfe chegou ao centro da cidade – e trouxe cocktails