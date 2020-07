A Fábrica Portuguesa: 2.ª edição de mercado online reúne marcas portuguesas durante três dias

Alertar para a importância de comprar e consumir o que é produzido no nosso país – é assim que funciona a plataforma A Fábrica Portuguesa, que tem marcado para 3, 4 e 5 de Julho a 2.ª edição do mercado online que reúne apenas marcas portuguesas.

Inês Gil Forte, da Mada in Lisbon, e Rita de La Bletière, da Le Petit Chiffon, são as duas mulheres de negócios por trás desta ideia que quer continuar a levar a bom porto o que de melhor Portugal tem para dar – e as marcas portuguesas são um bom reflexo disso. Depois de uma primeira edição que excedeu as expectativas, vêm aí uma segunda ronda do mercado online d’A Fábrica Portuguesa durante três dias no Instagram, desta vez especial Verão.

“Queremos dar voz aos projectos que têm elevada qualidade cá, à excelência dos nossos produtos, que muitas vezes são representados por marcas pequenas, em que os donos se esforçam todos os dias para garantir a satisfação de cada cliente”, contava-nos Inês em Abril, aquando da primeira edição.

A divulgação dos projectos – da joalharia à moda infantil, da ilustração ao calçado – já começou, precisamente no Instagram, onde todos os dias vão partilhando a história das marcas envolvidas, para que possa já ter uma ideia do que poderá comprar. Nos dias do mercado, a comunicação será mais dinâmica para poder ser redireccionado para as páginas das marcas participantes.

Além das presenças óbvias da Mada in Lisbon e da Le Petit Chiffon, pode contar com marcas como Unna Woods, Lemon Hair Lovers, Piino, Paparina, Benedita Formosinho, Pallas, Mini Cantê e My Intimate Cantê, Oh Monday ou Joana Mota Capitão.

Algumas das marcas vão oferecer portes de envio e outras farão descontos ao longo do mercado. E no final das compras há sorteio de duas noites numa das casas da Aldeia São Gregório, em Borba. Para participar basta que em todas as compras realizadas nesses dias utilize o código #afabricaportuguesa e faça like tanto na página d’A Fábrica Portuguesa como na da Aldeia São Gregório.

Ao longo dos três dias de mercado haverá ainda actividades promovidas pela organização, como vídeos de receitas de gelados ou cocktails – um programa que vai sendo anunciado até esta sexta, 3, primeiro dia de mercado.

