À falta de multas, os carros mal estacionados em Lisboa vão receber balões

A Circ, que tem um serviço de trotinetes partilhadas em mais de dez cidades portuguesas, vai juntar-se às comemorações da Semana Europeia da Mobilidade de uma forma peculiar: vai pendurar balões pelos carros mal estacionados nas ruas de Lisboa.

A Semana Europeia da Mobilidade prolonga-se até ao Dia Europeu Sem Carros, no próximo domingo, 22 de Setembro. Mas até lá é melhor não deixar o carro mal estacionado. Sob o lema “Respeita a tua cidade”, a Circ – cujas trotinetes apresentam características pensadas para andar na calçada portuguesa, como travões duplos e rodas maiores – assinala a data com a distribuição de balões, onde se lê “É + fácil estacionar uma Circ”, pelos carros mal estacionados nas ruas de Lisboa.

“A Circ pretende com esta iniciativa demonstrar que o verdadeiro problema de estacionamento se deve à elevada quantidade de automóveis que todos os dias são utilizados, em detrimento dos transportes públicos ou de outras formas de deslocação promovidas em Lisboa como as bicicletas e as trotinetes eléctricas partilhadas”, explica a marca de trotinetes em comunicado. “Recorde-se que no ano passado a EMEL – empresa que fiscaliza o estacionamento de Lisboa – passou em 2018 mais 271 mil multas a carros mal estacionados, o que equivale a mais de 1300 multas por dia só na capital portuguesa.”

Paralelamente à distribuição de balões, a Circ está a promover sessões de formação na rua para ensinar a circular de trotinete em segurança, em conformidade com o código da estrada. A iniciativa inaugurou esta semana em Oeiras, durante a “Marginal Sem Carros”, mas estão previstas mais acções em várias cidades do país, incluindo em Lisboa, este fim-de-semana.

