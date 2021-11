A febre das plantas chega ao Museu do Oriente

O museu lisboeta convida à descoberta do mundo das plantas com workshops e cursos durante os meses de Novembro e Dezembro.

O confinamento fez-nos trazer o verde para dentro de casa e ao circular pelas redes sociais era certo encontrar mais alguém rendido ao mundo as plantas. Agora, o Museu do Oriente, em Lisboa, apresenta uma programação para os aficionados da natureza, com workshops e cursos dedicados a esta temática.

O primeiro é um curso de chá que acontece dia 6 de Novembro. A sessão, das 14.00 às 18.00, aborda "as características botânicas dos diversos tipos de chá, o seu cultivo e processamento, bem como as propriedades, benefícios e métodos de preparação", lê-se em comunicado. O curso custa 40€ e inclui a prova de chás e algumas amostras.

No fim-de-semana seguinte, a 13 de Novembro, a proposta é uma iniciação ao universo dos corantes naturais, com um workshop sobre plantas tintureiras do Oriente (75€). Os participantes são convidados a experimentar pigmentos e a conhecer a sua história e tradição. No mesmo dia há também um workshop de Bonsai, com exercícios práticos sobre as técnicas de manutenção. A participação custa 60€ e inclui a oferta de um bonsai.

Em Dezembro há ainda um workshop de plantas bíblicas, no dia 3. A proposta é estudar "as plantas que, sob uma perspectiva simbólica e teológica, são com maior frequência referidas nas Sagradas Escrituras". A sessão tem o custo de 35€ e acontece das 14.00 às 18.00 exclusivamente online.

Os bilhetes para cada actividade estão à venda na Ticketline.

