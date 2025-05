A festa continua: Almada apresenta cartaz, de Quim Barreiros a Cláudia Pascoal

Já apontámos na agenda os grandes palcos dos arraiais da cidade de Lisboa, assim como o evento que marca o encerramento das festas alfacinhas ou mesmo o cartaz que Oeiras preparou para os festivaleiros populares. Agora chega o programa das festas de Almada, onde se destaca o cinema ao ar livre e duas mãos-cheias de concertos.

É Milhanas o primeiro nome do cartaz musical preparado pelo município, num concerto que acontece já a 31 de Maio, às 21.00, no Solar dos Zangallos. Depois disso, entre 6 e 28 de Junho, o palco estará montado em vários espaços de Almada. Em comum, têm a hora de começo, sempre pelas 21.30, e a entrada livre. Depois, a música é outra. Primeiro a 6 de Junho, no Largo da Igreja (Trafaria), com José Pinhal Post Mortem Experience, o projecto musical que recupera o repertório do músico de baile que morreu em 1993 e que esteve esquecido durante largas décadas. A 9 de Junho, Cláudia Pascoal sobe ao palco instalado no Parque de Estacionamento EB, na Vila Nova da Caparica, e no dia seguinte é Bonga que dá música ao jardim do Museu de Almada – Casa da Cidade (Cova da Piedade).

Seguem-se Teresinha Landeiro, a artista convidada para animar o Parque Urbano da Charneca da Caparica a 13 de Junho; Chico da Tina, com concerto marcado para dia 14 de Junho no Parque Urbano da Costa da Caparica; e Quim Barreiros, na Praça da Portela (Laranjeiro), no dia 18. A 20 de Junho, o palco divide-se por três no Parque da Paz (Cova da Piedade), com os cantores Anabela e FF a serem acompanhados pela Banda da SFUAP (Sociedade Filarmónica União Artística Piedense), o mesmo local que no dia seguinte acolhe o concerto de encerramento do Festival dos Capuchos, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

O cartaz musical termina com Teresa Salgueiro a 24 de Junho, na Praça da Liberdade, mas as festas só acabam com as tradicionais Marchas Populares. A apresentação está marcada para dia 28 de Junho, às 20.30, no Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada.

