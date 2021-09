A festa continua: quartel da GNR volta a ser palco de festival de bairro

Agora é que é. O Bairro em Festa está de regresso ao antigo Quartel da GNR, no Largo do Cabelo de Bola, em Arroios, entre 23 e 26 de Setembro, após ter sido adiado no passado mês de Junho, devido à evolução da pandemia de Covid-19. A entrada nos concertos, espectáculos e exposições é livre.

“É de coração livre que queremos chegar à porta dos nossos vizinhos e também deixá-la aberta a quem mora noutras partes da cidade, a quem está de passagem, e quem ouve outras canções ou fala outras línguas, e a todas e todos que venham com vontade de participar no enorme e animado encontro colectivo que é o Bairro em Festa”, diz a organização deste festival que representa “identidade, diversidade, inclusão, diálogo e participação através da cultura”.

O cartaz musical é inaugurado a 23 de Setembro por Surma (18.30), que debaixo do braço leva o álbum Antwerpen. No dia seguinte, à mesma hora, sobe ao palco Salvador Sobral com Noche de Ronda, um concerto de canções mexicanas que também conta com os músicos Diogo Picão, Olmo Marín, Diogo Duque e Francesco Valente. A 25 de Setembro, pode ouvir-se o duo de MAZE (voz) e Francesco Valente (flauta e contrabaixo). Os Cacique 97 encerram o ciclo musical a 26 de Setembro, numa viagem pelo afrobeat da Nigéria e pela música dos países lusófonos de África e do Brasil.

O quartel também vai receber as artes performativas, sempre às 21.00, primeiro com Zona, de Francisco Campos, “um espetáculo-concerto-teatral que explora as possibilidades e os limites da música e do teatro em simultâneo, sem ninguém cantar uma única nota”, para ver a 23 de Setembro. Segue-se Serão na casa dos Veríssimos – O Fim do Teatro, a 24 de Setembro, uma peça de Pedro Saavedra, onde as personagens se confundem com os actores, e o encenador com o realizador de um filme que é projectado. Corpo Suspenso é o espectáculo de 26 de Setembro, criado e interpretado por Rita Neves, que revela episódios da passagem do pai pela Guerra Colonial.

Em permanência, entre as 15.00 e as 23.00, é possível ver a exposição “Diário de Uma Quarentena em Risco”, do ilustrador Nuno Saraiva; e a instalação Injustaposição de Rodrigo Ribeiro Saturnino (aka Rod). Durante as mesmas horas, decorre a Feira de Arte de Verão, onde estão à venda obras de vários artistas, nas áreas da fotografia, pintura, desenho, ilustração e livros, ao som de DJs do bairro.

Apesar de gratuita, a entrada obedece a uma série de regras que garantem a segurança dos participantes dentro do recinto, como a lotação limitada. Todas as actividades estão sujeitas a reserva num formulário disponível na página de cada evento no site oficial do Bairro em Festa. Os bilhetes são depois entregues no local do evento, nas duas horas que o precedem e até meia hora antes do início.

Largo do Cabelo de Bola (Arroios). 23 a 26 de Setembro, 15.00-23.00. Gratuito.

