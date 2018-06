A festa de 150 anos da EPAL continua com peddy papers e entradas em museus: tudo grátis

A EPAL comemorou 150 anos e os festejos não dão sinais de abrandar. Entre carrinhas pão de forma a distribuir águas aromatizadas, peddy papers, concertos e visitas gratuitas a museus, o difícil vai ser ter fôlego para terminar o ano a cantar ''parabéns a você''.

A festa foi oficialmente a 2 de Abril, mas a EPAL quer continuar a celebrar o seu século e meio de vida durante os próximos meses. Para começar, no Museu da Água, a festa é a duplicar com peddy pappers (a 5 de Junho e 1 de Outubro) e concertos (de 16 de Junho a 15 de Setembro), sem contar com os programas reservados aos colaboradores da empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa.

"À Descoberta da Arca d'Água'' é o peddy paper marcado para o dia 5 de Junho. Arranca às 18.30 do Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras e quer juntar grupos de dois a quatro amigos com um smartphone com acesso à internet e GPS para seguir pistas e descobrir histórias sobre os percursos por onde a água outrora correu. A saga de 1 de Outubro, Dia Nacional da Água, chama-se ''Do Vapor ao Museu'' e, desta vez, começa na Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos.

Marque também na agenda os concertos, na Mãe D'Água das Amoreiras (Zarco, a 14 de Julho) e no Museu da Água Barbadinhos (Sweet Nico a 16 de Junho, Cursed Cliff a 11 de Agosto e Catarinha Munhã a 15 de Setembro).

Se há dois anos o projecto Pátio da Água montou a tenda na Avenida da Liberdade, este ano ganha rodas. Fique atento às carrinhas pão de forma a passear pelas ruas da cidade e estique o braço, mas não para lhes pedir boleia: vão estar a distribuir gratuitamente água fresca com sabor a maçã, hortelã e ananás. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Lisboa E-Nova.

Até ao fim do ano, há mais: ainda sem data certa, a inauguração da Galeria das Necessidades (que terá inicio no Museu das Janelas Verdes e terminará no Chafariz das Terras, na Lapa), em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga; e a abertura da parte interna do Aqueduto das Águas Livres.

E o melhor de tudo? As entradas nos Museus da EPAL mantêm-se gratuitas aos fins-de-semana até 31 de Dezembro.

