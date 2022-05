A final do Festival Termómetro disputa-se este sábado no LAV

Depois da interrupção causada pela pandemia, o Festival Termómetro está de volta para a 26.ª edição. A grande final do concurso de talentos que quer medir a temperatura à música portuguesa acontece já este sábado, 7, às 22.00, no LAV – Lisboa ao Vivo. Evaya, Smoke Hills, Tyroliro, MEMA. e Synik são os finalistas. Além destas cinco actuações, a final do festival criado e apresentado por Fernando Alvim conta ainda com a participação especial de Noiserv. Os bilhetes já estão à venda.

Depois de passar por palcos como o Musicbox ou o ID No Limits, Evaya leva a sua pop experimental ao Festival Termómetro. Tyroliro é outro dos nomes que chegou à última fase da competição e cuja música é inspirada em electrónica, pimba, grupos corais e pop-rock psicadélica. Já MEMA. deve apresentar, pela primeira vez, o seu novo single “Descontrolado”, lançado no passado mês de Abril. De Zimbabué até Lisboa, chega ainda Synik, rapper que utiliza o hip-hop como forma de activismo político. Os Smoke Hills, de Viseu, também andam a desbravar terreno nos trilhos do hip-hop.

O artista ou banda que se consagrar vencedora da 26ª edição do Festival Termómetro vai saltar para os palcos dos festivais NOS Alive e Bons Sons, na Aldeia de Cem Soldos, em Tomar, usufruir de 20 horas de gravação num estúdio profissional e ainda tem a oportunidade de gravar um videoclipe.

A corrida para o título de vencedor começou em Dezembro do ano passado, com 24 músicos e grupos espalhados por oito cidades: Oeiras, Portimão, Aveiro, Sesimbra, Castelo Branco, Viseu, Tabuaço e Figueira da Foz. Depois de oito fases ultrapassadas e muitos quilómetros percorridos, foram apurados os cinco finalistas do festival que quer premiar talentos emergentes na música portuguesa. Os grandes vencedores vão suceder a Neon Soho, a banda que ganhou a 25ª edição.

Os bilhetes (10€) para a final do Festival Termómetro já se encontram à venda na Ticketline. Não há lugares marcados.

