A Força Aérea vai sobrevoar o país na quarta-feira

Esta quarta-feira, todas as capitais de distrito vão ser sobrevoadas por diferentes aeronaves da Força Aérea Portuguesa.

Por todo o país, entre as 10.00 e as 12.30, pode ver os modelos Chipmunk, C-130H, C-195M, Epsilon TB-30, P-3C e F-16 a dar um ar da sua graça. Em Lisboa, a passagem será feita das 10.15 às 11.00, com os F-16 a sobrevoar os Jerónimos entre as 10.45 e as 11.00.

Prometida está a chamada manobra Missing Man, uma saudação habitualmente feita em memória de militares.

Consulte a página oficial do Facebook da Força Aérea para conhecer o programa de voo completo.

