Elevador de Santa Justa gratuito, descontos e iniciativas: Lisboa para os portugueses

A 16 de Junho, a ERT-R – em colaboração com a Associação Turismo de Lisboa – anunciou um programa de turismo para consumo interno, repleto de descontos em hotéis, casas de fado, museus ou em experiências das mais variadas na Região de Lisboa. Entretanto a campanha, a decorrer até Setembro, ganhou um nome (“Encontrei Lisboa”) e novas ofertas, entre passeios, refeições em restaurantes e adegas e entradas gratuitas em exposições.

Na Carristur, os portugueses passam a ter 25% de desconto no Yellow Boat (Cais do Sodré - Cacilhas - Belém) e no circuito Hills Tramcar (aquele eléctrico vermelho para turistas) e ainda 50% no Belém Bus Tour (Praça da Figueira - Belém). E, cereja no topo do bolo, até Setembro pode utilizar gratuitamente o Elevador de Santa Justa, os ascensores eléctricos da Carris e o Aerobus, que faz 11 paragens entre o aeroporto e o Cais do Sodré. Aproveite.

A Cityrama também se faz parceira da iniciativa da ERT-R com um desconto de 50% em todas as linhas combinadas de Hop On Hop Off, com excepção dos circuitos Boat, Oceanário e Zoo. Já a Live Electric Tours junta-se com 25% de desconto na compra de qualquer tour em Lisboa e se quiser andar mais à vontade e alugar um carro, a rent-a-car TBVRent tem 30% de desconto para oferecer.

Para se sentar mais descansado, pode explorar os descontos e ofertas da adegas da Região de Lisboa, entre provas de vinho e petiscos. São elas as Adegas Casa de Atalaia (Palmela), Fernão Pó (Setúbal), Filipe Palhoça Vinhos (Setúbal), José Maria da Fonseca (Setúbal) e Quinta do Piloto (Palmela) e conte com preços por pessoa entre os 6,5€ e os 18€. Também em vários restaurantes da região vai encontrar condições especiais para almoço e jantar, do desconto no preço final à oferta de aperitivos e sobremesa.

Incluída nestas ofertas está a já divulgada entrada gratuita no Museu Berardo até ao próximo dia 31 de Julho, por ocasião do seu 13º aniversário. Além do bilhete, a oferta inclui um livro sobre a exposição temporária “Amália, coração independente”, que esteve no Museu Berardo entre entre Outubro de 2009 e Janeiro de 2010.

A informação oficial é que todos os detalhes estarão disponíveis no site www.visitlisboa.com no final de Junho, por isso o melhor é estar atento ao site para poder fazer a sua reserva.

