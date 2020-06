Região de Lisboa vai ter ofertas exclusivas para locais. E para todos os portugueses

Entre os meses de Julho e Setembro vai ser mais fácil ser turista em Lisboa. Pelo menos para os portugueses que durante esta janela de tempo poderão usufruir de descontos em hotéis, casas de fado, museus ou em experiências das mais variadas. Estas ofertas foram desenhadas para beneficiar as empresas do sector do turismo da região.

Toda a informação, incluindo os contactos ou a forma de adquirir as ofertas, vai ficar disponível no site www.visitlisboa.com na última semana de Junho (haverá, por exemplo, uma central de reservas por telefone). No entanto, já se conhecem algumas particularidades desta nova campanha turística, para consumo interno.

Até agora já estão inscritos 85 hotéis e empreendimentos turísticos, 14 empresas de animação turística, 16 casas de fado, rent-a-cars e também municípios, numa campanha que está direcionada para dois públicos: os portugueses em geral que queiram passar uns dias de férias na Região de Lisboa e os residentes nesta área geográfica.

Para todos os portugueses, irá ficar disponível um conjunto de três opções, relativamente ao alojamento para duas noites e duas pessoas, com pequeno-almoço incluído: a Oferta Base (160€), a Oferta Plus (190€) e a Oferta Premium (240€). A diferença de preços está directamente relacionada com a categoria de cada alojamento. Além da dormida, todas as ofertas incluem dois Lisboa Cards e duas experiências à escolha.

Há também três tipos de ofertas exclusivas para quem vive na Região de Lisboa. A primeira está ligada a um conjunto de cinco tipos de experiências, a 20€ cada. São elas: Percurso de Arte Urbana (Lisboa e Loures); Lisboa Antiga a Pé; Passeio de Barco com Observação de Golfinhos (Setúbal); Visita a Uma Adega/ Enoturismo (Palmela, Bucelas, Colares e Azeitão); Passeios a Mafra, Cabo da Roca Sintra e Cascais.

A segunda oferta é um valente desconto em 16 casas de fado da cidade de Lisboa: por 25€ tem direito a jantar e espectáculo, sendo que em anos normais esse é, em média, o preço de um prato principal numa boa casa de fado.

A terceira é o Lisboa Card que foi englobado nesta campanha. Partindo do princípio que muitos residentes aderiram ao passe para os transportes públicos da região, será possível comprar o Lisboa Card por apenas 12,5€. Ou seja, não inclui transportes, mas dá direito a visitar os principais museus, monumentos e atracções da Região de Lisboa.

“Estamos a passar uma fase muito complicada”, disse Vítor Costa, presidente da ERT-RL, que acredita que este conjunto de propostas pode trazer resultados imediatos ao tecido empresarial nacional. Por outro lado, disse ser uma oportunidade para aprofundar a relação entre os portugueses e a oferta turística. “Há quanto tempo não vamos a uma casa de fado?”, perguntou Vitor Costa, lançando depois um desafio: “Vão aos nossos museus, se calhar há muito tempo que não o fazem.”

