A Futah estendeu a toalha no Chiado com nova loja

A marca já tinha loja em Campo de Ourique, mas quer fazer da nova casa do Chiado a sua flagship store com toalhas, camisas, ponchos e mochilas.

Nunca é tarde demais para abraçar o Verão, a estação que merece ser espremida até à última gota e até ao último raio de sol. A marca portuguesa de toalhas de praia, a Futah, apanhou as últimas ondas veranis e abre, finalmente, a sua flagship store no Chiado.

O trio de primos fundadores – Catarina e Mariana Cunha e Ricardo Ramos – chegou-se à frente e, contra ventos, marés e pandemias, abriu a segunda loja da marca onde quer colocar todos os holofotes. O caminho para a praia passa agora pela Rua da Misericórdia, a nova casa das toalhas que conjugam a arte da produção tradicional árabe com o design português, sempre de olhos postos na sustentabilidade.

“Há muito tempo que queríamos abrir uma loja no Chiado, apesar de a nossa primeira loja ser em Campo de Ourique, o bairro e o público aqui são diferentes”, conta Catarina. “Durante o Verão costumamos ter os corners nos centros comerciais, mas este ano nem isso conseguimos ter, por isso estamos agora confiantes no novo espaço”.

A loja está na mão dos três primos desde Março, mas a pandemia não deixou que o projecto avançasse à velocidade que desejavam. A obra atrasou e só agora conseguiram abrir as portas do número 93.

“O Chiado é um sítio fundamental para qualquer marca, por causa do turismo que, apesar de não estar nem perto dos antigos níveis, já tem algum movimento. É uma forma de levarem para os seus países um produto português de qualidade, sem ser o habitual souvenir”, diz. “Além disso, o Chiado é sempre mais imediato mesmo para quem vive na cidade e já conhece a marca”.

A loja é, segundo Catarina, “a verdadeira cara da marca”. Traduzida num projecto de arquitectura de interiores de Inês Moura, o espaço assume o coral e o verde-água nas paredes, com candeeiros em cerâmica cor-de-rosa, plantas para dar aquele ar tropical e uma mesa central feita com rocha que remete para a importância da natureza, que é um dos pilares da Futah.

As toalhas são, claro, a chave d’ouro da marca, feitas com fibras de algodão 100% naturais e o foco está nelas o ano todo, até porque “uma toalha de praia é um óptimo presente durante todo o ano”, diz. Mas a Futah, que nasceu em 2012, já é muito mais que toalhas. Tem ponchos atoalhados para adultos e, este ano, lançaram também para crianças, mochilas, clutches, sacos, t-shirts e camisas de homem, sempre com os padrões das toalhas.

“Tentamos que tudo esteja de certa forma relacionado com o mundo da praia, mas com um leque maior de produtos a ideia é mesmo combater a sazonalidade de uma marca de Verão”, explica Catarina.

A abertura da nova loja vem também no seguimento de manter uma relação mais próxima com os clientes que acabaram por ficar ainda mais alertas para as marcas portuguesas durante os últimos tempos. “É notório que as pessoas têm estado mais atentas e têm querido comprar português, dão mais valor a isso. Felizmente, os portugueses conseguiram dar aquela força aos negócios que tanto precisam nesta altura”, refere. “Há poucas lojas físicas de marcas próprias, sem ser fast fashion, por isso faz cada vez mais sentido marcas portuguesas, como as vizinhas DCK e a Fora, acreditarem que é possível”.

Ainda durante o Verão, a Futah lançou uma toalha gigante em parceria com a DCK, marca de calções de banho, que promove o distanciamento social nas praias. Em simultâneo, a marca tem ainda uma colecção limitada de toalhas em colaboração com a World Wildlife Fund (WWF) com padrões de animais em vias de extinção, cujo valor de 10% das vendas reverte a favor de projectos da WWF que apoiem a sua protecção.

Rua da Misericórdia, 93 (Chiado). Seg-Dom 10.00-20.00.

