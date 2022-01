A Game Over abriu um novo escape room no Campo de Santa Clara

La Misión Del Professor, no Game Over do Campo de Santa Clara

Os escape rooms da Game Over estão espalhados um pouco por todo o mundo. No Reino Unido, em Itália, na Grécia, na Finlândia, na Austrália, na Arábia Saudita e, claro, em Portugal. Chegaram a Lisboa, mais concretamente ao Bairro Alto, no Verão de 2017, e têm salas temáticas que fazem as delícias de fãs de séries como A Guerra dos Tronos ou The Walking Dead. E agora há novas salas para conhecer, no Campo de Santa Clara.

Os chamativos para o novo espaço Game Over continuam a ser as ficções televisivas. Mas agora as narrativas são outras. Há cenários como La Misión Del Profesor, assumidamente saído da série televisiva La Casa de Papel, ou School Of Magic que, apesar de nunca mencionar Harry Potter, é claramente inspirado na saga de J.K. Rowling, ao ponto da sinopse desta sala de fuga revelar que o “Senhor das Trevas” escapou da prisão de “Azkadan”.

One Thousand & One Nights, Illuminati, Horror Circus e Haunted Mission são os restantes quatro cenários do novo Game Over, todos com a duração limite de 60 minutos.

Campo de Santa Clara, 160A. Seg-Sex 14.00-23.00, Sáb-Dom 10.30-23.00. A partir de 35€ (duas pessoas). Horror Circus a partir de 27€ (três pessoas). Reservas: https://lisbon.escapegameover.pt

