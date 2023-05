A happy food de Carmo para provar em Cascais

Do pequeno-almoço ao lanche ajantarado, o novo Carmo, no bairro da Torre, tem pratos para a família toda: dos ovos às panquecas, dos caris aos bolos.

Carmo Mesquita não é nova nestas andanças. Há 12 anos abriu com a mãe um negócio de família que foi um sucesso: a Tartine, no Chiado, que entretanto se mudou para o Time Out Market, no Cais do Sodré. Hoje, é em Cascais e em nome próprio que tem um restaurante, cuja carta foi pensada para as famílias e inclui soluções saudáveis e sem glúten. Abriu há cerca de um mês e é o segundo capítulo da história da marca Carmo, que nasceu durante a pandemia como Carmo – Healthy Food e se materializa agora no bairro da Torre com um novo conceito: o de comida feliz.

"Durante a covid, com a equipa da Tartine parada, decidi abrir um negócio de entrega em casa de comida biológica e sem glúten. Comecei na minha cozinha e depois arranjámos um espaço maior de produção. E, há um ano, encontrei este lugar. Fazia falta um restaurante assim em Cascais", diz a proprietária à Time Out. "Já não é exclusivamente bio e glúten free – até deixei cair o healthy food do nome e troquei por happy food. É um bocadinho como era na Tartine: a carta foi pensada para todas as horas e para a família inteira", resume.

Francisco Romão Pereira Carmo Mesquita, no novo Carmo Restaurant, em Cascais

Os filhos de Carmo foram uma inspiração na hora de pensar a carta e desenvolver as receitas ("gostam de coisas simples") – e mesmo o espaço, num bairro residencial muito tranquilo e cheio de espaço sem trânsito à volta, é children-friendly. "Quero muito que se aproveite a zona exterior. Para as crianças é espectacular e para os pais, que as conseguem sempre ver, também", garante Carmo. Lá dentro, muito verde, mesas de madeira de todos os tamanhos e um néon em forma de olho grego. "Afasta as más energias e o mau olhado."

A carta está dividida em nove blocos: o dos early birds é o primeiro e inclui opções para começar bem o dia (apesar de estar disponível a qualquer hora), como açaí (8,50€), iogurte natural (8.50€) e papas de aveia (8€), todos servidos com granola e fruta. Segue-se o das panquecas, com alternativas salgadas e doces: das B&E (8.50€), com ovo estrelado, bacon e maple syrup, às de chocolate (8,50€), com Nutella e pepitas de cacau.

Francisco Romão Pereira Panquecas de chocolate

Nas tostas e hambúrgueres destaca-se a tosta mediterrânica (13,50€), com burrata, presunto, tomate cherry, pesto e manjericão, e o Big Burger (12,50€), um monumento de 180 gr de carne 100% Angus com bacon crocante, cebola caramelizada, queijo cheddar e maionese em pão brioche. Também há uma alternativa vegetariana: o Beyond Burger (13,80€), com guacamole, tomate assado, cebola roxa e coentros. Ovos, vai encontrar muitos: os básicos que todos gostam – mexidos ou estrelados com torrada (6€) – e também mais especiais. Os da Carmo (10,50€) são servidos com espinafres, cogumelos, abacate, cebola caramelizada e molho holandês.

Francisco Romão Pereira Ovos da Carmo

Há ainda light snacks, para picar ao longo do dia, saladas e bowls, mas quem precisa de algo mais consistente encontra no capítulo dos pratos quentes caris – de frango, gamba ou legumes (entre 10€ e 12,50€, sempre acompanhados com arroz basmati, chutney de manga e cajus –, picata de frango (12,50€), um penne salteado com frango, pesto, tomate seco, tomate cherry e parmesão, entre outros.

No campeonato dos sweets, as sobremesas, vai encontrar o popular banana bread (2€), um sucesso desde que a marca Carmo nasceu, bem como as gulosas chip cookie de chocolate com bola de gelado de amendoim e a blondie de manteiga de amendoim (ambas 4,50€). Nas bebidas, sobressaem os sumos naturais, como o Green Medicine, com espinafres, limão, salsa, gengibre e pepino, ou o Sunshine Lover, com laranja, manga, lima e hortelã (ambos 4€).

Francisco Romão Pereira Sumos naturais

"Só uso fruta fresca, nada de polpas congeladas. Os legumes que uso também são todos nacionais. A qualidade tem de ser boa, não vale a pena tentar cortar nos custos porque depois sente-se no prato", diz Carmo. Na sua nova casa é assim.

Rua do Estorninho, loja I/J (Cascais). Seg-Dom 08.30-19.00

