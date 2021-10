A história de Wasted Rita cabe num livro

Primeiro foi AkaCorleone, depois Pedro Matos e, a seguir, Vhils. A quarta artista a ter direito a um livro da série Underdogs Artists Collection, publicada pela galeria Underdogs, é Wasted Rita, pseudónimo de Rita Gomes.

A artista natural de Águas Santas e que já expôs com Banksy passou o primeiro ano de pandemia “super presa, sem ideias, mas também muito confortável com isso”, conta à Time Out, por telefone. “Este ano passei pessoalmente pior com a pandemia, mas senti-me mais produtiva. Se calhar é isso que me faz sentir produtiva, é estar pior (risos)”.

Wasted Rita – Underdogs Artists Collection encerra a série limitada de livros com foco nas obras, processos criativos e inspiração de artistas representados pela galeria da francesa Pauline Foessel e do português Alexandre Farto (Vhils). “É basicamente o histórico todo do meu trabalho”, diz Rita sobre o volume de 152 páginas que começou a ser pensado há quatro anos, mas cuja produção se arrastou com a pandemia.

Alexander Silva

O lançamento, marcado para esta sexta-feira, 29, coincide com a inauguração de uma instalação no mesmo espaço de exposições em Marvila. “É uma instalação de LED, peças novas, que foi comissionada pela Underdogs no início do ano, por isso são trabalhos feitos desde essa altura até agora”, explica. São 12 peças “sem qualquer conceito definido”, abordando “temas completamente diferentes, desde sentimentos pandémicos da terceira vaga da pandemia em Portugal até viagens turísticas milionárias ao espaço”, revela sobre a peça que pode ser vista até 14 de Novembro na mesma galeria.

Os primeiro 50 exemplares do livro (que tem uma tiragem limitada de 300 unidades) incluem uma serigrafia assinada e numerada pela artista. Há ainda duas sessões de autógrafos: esta sexta-feira, 29 de Outubro, às 19.00, e no dia 13 de Novembro, às 17.00, no âmbito do Lisbon Art Weekend.

Underdogs (Marvila). Até 14 de Novembro.

