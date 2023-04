A história do filme ‘Atracção Fatal’ está de volta, agora em episódios

Em 1988, estreava nas salas de cinema o filme Atracção Fatal, um drama erótico com muito suspense à mistura, sobre um homem que deu uma facada no casamento com uma mulher que, aos poucos, se foi revelando obsessiva e extremamente perigosa. Realizado por Adrian Lyne (Lolita, Águas Profundas), Atracção Fatal foi nomeado para oito Óscares, embora não tenha levado nenhum para casa. Este clássico da sétima arte é agora adaptado ao formato televisivo, numa produção que junta a Paramount à Amblin, produtora de Steven Spielberg fundada em 1980 que tem incontáveis produções no seu portfólio, que vai muito além dos filmes (tendo o último sido Os Fabelmans). Encontramos por lá títulos para o pequeno ecrã como Resident Alien, Halo, Admirável Mundo Novo, Bull, The Americans, Under The Dome ou Serviço de Urgência, só para dar alguns exemplos.

Segundo a SkyShowtime, a nova série, que se apresenta como uma “recriação profunda” do clássico dos anos 80, irá explorar “temas intemporais do casamento e da infidelidade tendo em conta as visões modernas em relação às mulheres fortes, distúrbios de personalidade e controlo coercivo”. Nos principais papéis, veremos o actor Joshua Jackson (Fringe, The Affair) a vestir a pele de Dan Gallagher, que no filme original era interpretado por Michael Douglas, enquanto que o papel de Alex Forrest, a amante que para sempre associaremos a Glenn Close, estará nas mãos de Lizzy Caplan, actriz que recentemente se destacou na série Fleishman em Apuros (Disney+). A produção executiva está nas mãos de Alexandra Cunningham (Donas de Casa Desesperadas), a showrunner de Atracção Fatal que também assina o argumento, adaptado do original de James Dearden.

No dia de estreia, a 22 de Maio, ficam disponíveis os três primeiros episódios e os restantes cinco vão caindo no serviço de streaming SkyShowtime às segundas-feiras.

SkyShowtime. Estreia a 22 de Maio (T1)

