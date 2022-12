A House of Neverless abre em Janeiro com um teatro imersivo

Chama-se House of Neverless, é um espaço cultural e de inovação e conta com dois pisos para teatro e um terceiro para fazer nascer uma academia, no número 29 da Rua de Santo António à Estrela, no antigo Hospital Militar da Estrela. A abertura está marcada para 13 de Janeiro, com a estreia de A Morte do Corvo, um espectáculo imersivo, ambientado em 1924, no qual os visitantes podem explorar livremente um espaço com mais de dois mil metros quadrados, ao mesmo tempo que escolhem que personagens enigmáticas seguir.

Com direcção artística de Nuno Moreira, que já tinha assinado a criação de um espectáculo imersivo em 2015 (o E morreram felizes para sempre), A Morte do Corvo ressuscita Edgar Allan Poe, que morreu em 1849, e imagina como seria se o poeta inglês tivesse ciúmes do português Fernando Pessoa e resolvesse, porque não, orquestrar a sua morte. É essa a trama principal, mas haverá vários acontecimentos secundários a decorrer em simultâneo. Sem texto, mas com uma grande componente musical e coreográfica, a peça – que conta com um elenco de nove personagens, que se cruzam em cerca de 81 pontos – tem uma duração de cerca de duas horas, com um loop pelo meio.

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline a partir de 38€ – por 60€, os espectadores-participantes têm direito a entrada VIP, bengaleiro exclusivo e acesso quer a uma sala VIP, aberta 30 minutos antes do espectáculo com oferta de bebida, quer a uma cena adicional exclusiva.

Para Fevereiro, está prevista a abertura de uma academia, no terceiro piso do edifício, onde se vão discutir tendências, inovação, tecnologia e cultura.

Fomos os primeiros a entrar na House of Neverless e contamos tudo na revista Time Out Lisboa de Inverno, já nas bancas.

Rua de Santo António à Estrela, 29 A. Qua-Sáb 21.00, Dom 17.00. 38€-60€

