A Manteigaria leva agora os seus pastéis de nata para as Avenidas Novas

A Manteigaria acaba de abrir a sua sétima loja em Lisboa, nona em Portugal. Desde esta quarta-feira que a marca de pastéis de nata toca o sino também nas Avenidas Novas, mais concretamente na movimentada Avenida Duque de Ávila, no Saldanha, para que nada falte aos habitantes da zona.

Além de uma esplanada com 30 lugares, a nova fábrica permite aos clientes assistirem a todo o processo de fabrico antes de se lançarem aos pastéis acabados de sair do forno. A carta mantém-se, com o ex-libris da casa a ser o pastel de nata (1,30€), que pode ser comido simples ou com açúcar e canela. Para acompanhar há café, chá, galão, mas também ginja e vinho do Porto.

Esta é a terceira abertura da marca este ano, que começou por se instalar em Campo de Ourique e viajar até à rua Rambuteau, em Paris, para a sua estreia internacional. Os pastéis de nata da Manteigaria do Saldanha também estarão disponíveis para entrega na Glovo.

Avenida Duque de Ávila, 32A (Saldanha). Seg-Dom 8.00-21.00



