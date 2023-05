Os pastéis de nata da Manteigaria já têm uma loja em Campo de Ourique

Há cada vez mais sinos da Manteigaria a tocar em Lisboa. Agora, também no jardim da Parada, em Campo de Ourique, ouve-se o aviso de que há pastéis de nata acabados de sair do forno. Esta é a sexta loja da marca na capital, que começou por abrir no Chiado, seguindo-se o Time Out Market, Rua Augusta, Alvalade e Belém. A Manteigaria está ainda no Porto.

O conceito é o mesmo, mas há uma novidade: esta é a primeira morada com uma zona para sentar no interior e assistir a todo o processo de fabrico do início ao fim. A carta mantém-se, com o ex-libris da casa a ser o pastel de nata (1,20€), que pode ser comido simples ou com açúcar e canela. Para acompanhar há café, chá, galão e outras bebidas típicas de pequeno-almoço, mas também ginja e vinho do Porto.

Os pastéis de nata da Manteigaria de Campo de Ourique também estarão disponíveis para entrega na Glovo.

Rua do 4 de Infantaria, 20C (Campo de Ourique). Seg-Dom 8.00-21.00

