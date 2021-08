A Marina de Cascais é agora porto seguro para frango assado, gelados e crepes

Já são várias as vidas da Marina de Cascais, que volta a brilhar com as obras de renovação que têm vindo a ser feitas (e que ainda não terminaram). À medida que começa a renascer, surgem as novidades – e mais se seguirão nos próximos tempos. O Coco Pollo é disso exemplo, um restaurante despretensioso que tem o frango como ingrediente principal.

É para se sujar as mãos, mas nem tanto. Por trás deste Coco Pollo está João Magalhães, fundador por exemplo do Cuá Cuá Club Quinta do Lago, mas é Ali Carvalho quem dá a cara pelo negócio, que o aponta a um público mais novo e descontraído. “É perfeito para vir depois da praia, para beber uma cerveja e comer sem gastar muito”, diz-nos Ali, apenas um dia depois da inauguração, enquanto se afinam ainda pormenores. “O João Magalhães é um apaixonado por este tipo de negócios e quis oferecer um serviço diferente à Marina de Cascais”, continua, explicando que o restaurante imediatamente ao lado do Coco Pollo, ainda em obras, mas já com o nome visível – Marias do Mar –, também lhes pertence.

Mariana Valle Lima Loco desossado na brasa

“Se no Coco Pollo o ambiente é mais relaxado, o Marias do Mar terá um serviço superior e mais requintado, dedicado ao peixe fresco. São dois mercados diferentes”

Quando o Marias do Mar abrir, o que deverá acontecer em Setembro, a cozinha será partilhada entre os dois restaurantes, apesar de as cartas não se cruzarem.

No Coco Pollo, o destaque está no frango desossado (Loco desossado na brasa, 9,90€). Mas no menu além do frango na brasa, que pode ser pedido também inteiro (13,90€) ou em espetada (12,90€), há ainda caril de frango (13,80€), frango thai (13,40€) e hambúrgueres. Para partilhar, não faltam as asinhas (panadas ou grelhadas, 7,50€).

Mariana Valle Lima Caril de frango

Para a sobremesa, descubra a gelataria e creperia Mioo (Seg-Dom 11.00-23.00), que acabou de abrir praticamente ao lado e que pertence à família, nomeadamente a Mayara e Beatriz Magalhães, mulher e filha de João Magalhães. Além dos gelados da Artisani – existem 18 sabores –, há crepes e bubble waffles, para comer ali ou levar para casa (ou para o jardim do outro lado da estrada). Só a imaginação é o limite para o que quiser provar, tanto pode jogar pelo seguro e escolher um crepe ou uma bubble waffle com nutella (5,50€), como acrescentar-lhe gelado e extras que vão dos toppings habituais (1,30€) aos sortidos como amêndoa laminada, smarties ou marshmallows (0,80€). Nos gelados, em cones ou copos, os preços começam nos 3€/dois sabores.

Mariana Valle Lima

“No fundo, quisemos criar três espaços diferentes, trendy, e que convidem as pessoas a vir à marina”, conclui Ali Carvalho.

Marina de Cascais. Seg-Dom 12.00-23.00

