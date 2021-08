A moda dos baloiços panorâmicos chegou a Benfica

No Verão passado, Portugal foi invadido por baloiços panorâmicos de norte a sul do país. As filas não demoraram a crescer e as redes sociais foram invadidas por baloiços, numa lista que não pára de aumentar. O mais recente exemplar encontra-se em Benfica.

Localizado no Bairro do Calhariz Velho, é um baloiço bastante robusto, com 3,50 metros de largura e 2,30 de altura. O acesso pode ser feito pela Rua José Augusto Seabra, nas traseiras da Estação de Benfica, onde encontra umas escadinhas que o levam até ao topo.

“Neste mesmo baloiço, pode ler-se a inscrição ‘aqui bem fica’, que nos leva também para as origens do nome do nosso bairro”, explica a Junta de Freguesia de Benfica em comunicado. “O rei D. João I procurava um local para fundar o Convento de S. Domingos. Ao ver a freguesia, afirmou que ‘aqui bem fica’.”

