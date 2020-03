A mostra POSTER lança um desafio criativo para a próxima edição em Julho

Há quem não desista de imaginar o futuro, ao mesmo tempo que lhe dá o que fazer em casa. A organização da mostra criativa de Marvila lança uma open call aberta ao público.

Há quatro edições que a mostra POSTER transforma Marvila numa galeria a céu aberto com pósteres cheios de palavras, fotografias, desenhos ou ilustrações. A 5.ª edição vai decorrer entre 6 de Junho e 6 de Julho, na esperança de que nessa altura nos possamos abraçar todos outra vez.

O evento vai espalhar obras de 20 convidados pelo bairro, que serão brevemente anunciados, mas haverá espaço para os dez vencedores da anual Open Call, que está a decorrer até 30 de Abril. Aproveite a quarentena para dar largas à imaginação e depois submeter a sua criação através do formulário que encontra neste link.

O desafio está aberto a todos e Bruno Pereira, director artístico e fundador deste projecto do Departamento®, lança o repto: "As paredes são vossas! Queremos a vossa arte, a vossa poesia, o vosso manifesto. Marvila é de novo uma galeria a céu aberto. Está lançada a 5ª edição do POSTER MOSTRA. Manda lá isso!".