Concurso Sardinhas de Lisboa: época da pesca prolongada até 30 de Abril

Tem agora até 30 de Abril para puxar a brasa à sua sardinha no Concurso Sardinhas Festas de Lisboa. Inês Lopes Gonçalves, Afonso Cruz, Ricardo Ramos e Cláudia Semedo são o júri eleito para a 10ª edição.

São aos milhares as sardinhas que todos os anos chegam às caixas de correio da EGEAC. Sardinhas nascidas da imaginação de criativos dos quatro cantos do mundo que tentam a sua sorte no Concurso Sardinhas Festas de Lisboa.

Para ajudar a ultrapassar a quarentena, a EGEAC anunciou o prolongamento do prazo de entrega das propostas, que passa a ser 30 de Abril e não dia 6 como tinha sido anunciado. “Até 30 de abril aproveitem a sala, o quarto, o escritório e até mesmo a cozinha ou a despensa lá de casa para desenhar uma sardinha. A liberdade para criar é total, não há um tema e não há desculpas: Desenha uma sardinha. Sem espinhas!... em casa”, lê-se no comunicado.

A 10ª edição começou a 5 de Março, com todas as instruções para mais uma grande pesca, e agora foi também divulgado o júri que vai seleccionar as dez sardinhas vencedoras: o artista plástico Xico Gaivota; a radialista e apresentadora de televisão Inês Lopes Gonçalves; o escritor, realizador, ilustrador e músico Afonso Cruz; e o director criativo Jorge Silva, "o Pai da Sardinha”. A actriz Cláudia Semedo junta-se ainda a Jorge Silva para escolher a melhor proposta da Turma da Sardinha, uma competição destinada a alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico

As sardinhas vencedoras recebem um prémio de 1500€ e o regulamento do concurso está disponível no site www.culturanarua.pt.

