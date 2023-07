A mulher que há em Britney Spears será revelada em livro

O livro de memórias de Britney Spears, A Mulher Que Há Em Mim, tem publicação mundial marcada para 24 de Outubro. Em Portugal, o título – que será publicado em simultâneo em mais 21 países – sairá pelas mãos da Arena, chancela da Penguin, em papel e em formato digital.

“Em Junho de 2021, o mundo inteiro ouvia Britney Spears falar em tribunal. O impacto que causou ao partilhar a sua voz, e a sua verdade, foi inegável e mudou o rumo da sua vida e a de muitos outros”, lê-se em nota sobre o lançamento, anunciado na terça-feira por Jennifer Bergstrom, vice-presidente sénior e directora editorial da Gallery Books/Simon & Schuster.

“Não tenho nenhuma dúvida de que as suas memórias terão um impacto semelhante, e serão o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos por ajudá-la a partilhar finalmente a sua história”, disse Bergstrom, que – em conjunto com a editora executiva Lauren Spiegel – adquiriu os direitos mundiais e para áudio da agência CAA.

Nascida no Mississippi e criada no Luisiana, Britney Spears era apenas uma adolescente quando lançou o seu primeiro single "Baby One More Time", que se tornou número 1 na lista Billboard Hot 100 e bateu todos os recordes de vendas também internacionalmente. Detentora de vários discos de platina e vencedora de um Grammy, a artista tem aproveitado a sua plataforma global e a sua voz para apoiar a comunidade LGBTQ+. A sua última tourné, “Piece of Me”, realizou-se no Verão de 2018.

Escritas com candura e humor, as inéditas memórias da artista – que vão ser publicadas em espanhol, catalão, búlgaro, dinamarquês, neerlandês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, norueguês, polaco, romeno, sueco e português de Portugal e do Brasil – revelam todo o seu percurso de vida, mas sobretudo a “força interior” que precisou para se tornar uma das maiores artistas na história da música pop. A pré-venda deverá ficar disponível em breve.

