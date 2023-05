A Musa faz sete anos. Há um novo bar em Colares, mais uma cerveja e quatro festas para celebrar

Um bar de praia, concertos, DJ sets, menus com colaborações especiais, tatuagens e uma nova pale ale. É assim que a Musa sopra as velas, entre os dias 12 e 14 de Maio.

Quando o assunto são festas regadas a cerveja, a Musa está na sua praia. Agora de forma muito literal. A cervejeira prepara-se para abrir um novo bar em Colares – a Musa da Praia – na próxima terça-feira, 9 de Maio, na mesma semana em que a marca celebra os seus sete anos com um conjunto de eventos e um lançamento especial.

A festa de aniversário, que vai durar três dias, começa no dia 12, às 15.00, na Musa das Virtudes, no Porto. Espera-se um DJ set de Best Youth e um concerto de Marante, mas também vai ser possível passar a tarde a fazer tatuagens. A comida fica a cargo dos chefs Mário Moreira e Vinício Paes, que estão a preparar um menu inspirado nos tascos portugueses e nos botecos brasileiros.

No mesmo dia, a partir das 18.00, a Musa da Bica, em Lisboa, recebe o baile queer e black owned de Saint Caboclo (Dengo Club) e Madalena Tamen (Cuca Monga) em DJ set. Tiago de Lima Cruz fica, como sempre, nos comandos da cozinha.

A 13 de Maio, a festa segue em Marvila. Das 13.00 às o3.00 há com o que se entreter: actuações de Fado Bicha, bbb hairdryer e ainda Lucy Val que vai apresentar o seu disco de estreia; e três duplas inéditas nos pratos: Margarida Campelo com Filipe Sambado, Filipe Karlsson e Tomás Wallenstein, Chunga Daddy e Circa Papi. O residente Pedro Abril vai receber Ricardo Nogueira, do Mugasa, o restaurante de leitões da Bairrada, na cozinha. A tatuadora Cintia Coutinho (aka Espirro) vai fazer flash tattoos.

As festividades encerram no novo bar de Colares, no dia 14. Rasta Fogo actuam ao vivo e João Gomes (Orelha Negra, Fogo-Fogo) encarrega-se do DJ set.

Com estes sete anos de vida, a cervejeira afirma-se "Hoppy Together" e aproveita para lançar uma nova Pale Ale, uma cerveja de “cor clara e corpo suave, aroma a citrinos e frutos tropicais, baixo amargor e 5% de volume de álcool”, descrevem em comunicado. A "Hoppy Together" fica disponível para venda no site da Musa no dia 8 de Maio.

