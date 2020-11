A Mustique abre a sua primeira loja em Lisboa

O Bairro Alto está quase vazio, mas entre as ruelas pedonais damos de caras com a nova Mustique. Aconteceu tudo muito depressa: um dia, os amigos de infância e sócios Vera da Silva e Pedro Ferraz sairam para tomar o pequeno-almoço e repararam num espaço com potencial para se transformar na casa da marca de camisas que criaram em 2018 e que até aqui só tinha morada online ou em concept stores (como a Nossa, ali bem perto). Mesmo a tempo do Natal, a Mustique abriu portas perto da Igreja de Santa Catarina.

Na rua está frio, mas a montra é tropical, a fazer lembrar as Caraíbas, em tons de lilás, laranja torrado e verde. O que antigamente era uma livraria escura deu lugar a um espaço claro e luminoso, pensado pela designer Mafalda Matos, com um charriot gigante em ferro, que ocupa uma parede quase toda, móveis de nogueira portuguesa, um sofá, cactos e muitas fotografias. “A decoração foi pensada para que seja agradável e adequada à estação: acolhedora no Inverno e leve para o Verão”, descreve Vera. “Queremos que seja um local onde as pessoas possam vir ouvir música – teremos um DJ depois da pandemia –, ou até mesmo trabalhar. Queremos que se sintam em casa."

Foi numa viagem de Vera e Pedro pelo sudeste asiático em 2017 que a Mustique deu o primeiro passo. Em busca de tecidos e padrões, passaram pela Indonésia, Tailândia e Camboja antes de encontrarem o que procuravam na Índia.

Fizeram sucesso com as camisas com estampados coloridos – e com a nova loja física, lançam a primeira colecção de Outono/Inverno: Après-Summer. As camisolas e casacos quentinhos são produzidos em Portugal, mais precisamente em Aveiro, ao contrário das camisas que vêm de Jaipur.

O modelo Mustique World (90€) tem o logo da Mustique desenhado por Vera. A Daisy Knitted Sweater (92€), disponível em azul céu, azul escuro ou bege, dá nas vistas com as suas flores. Mas há muitas outras peças para explorar e aquecer a estação fria. Os tamanhos vão do XS ao L e em breve há três novos padrões para desvendar.

