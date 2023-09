A Negroni Week chega ao Ritz Bar esta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 18, e até domingo, 24, celebra-se a Negroni Week, em honra do “cocktail perfeito”, segundo André Ferreira Costa, bartender do Ritz Bar do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa.

Para esta semana, André Costa desconstruiu a versão clássica do Negroni e criou três novas versões. O Arábica Lovers é um Negroni infusionado com Café, o The Unusual Gathering é um Negroni envelhecido em Barrica de Xeres, e o Spicy Mango-Tango Negroni é um Negroni infusionado com Manga e Chili. Todos custam 17€.

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. 18-24 Set.

