A Netflix está a ajudar os “ex” a separar as suas contas

A Netflix veio em socorro dos amantes de televisão com o coração partido com uma nova opção de assinatura. Após meses de testes, o serviço de streaming lançou um novo recurso chamado “Transferência de perfil”.

A nova opção permite que as pessoas mantenham as suas recomendações personalizadas, o histórico de visualizações, a lista de favoritos e outras configurações quando o destino as forçar a iniciar sua própria subscrição, talvez após um fim de relação, uma saída de casa para a universidade ou apenas após decidir deixar de ser o amigo pelintra a aproveitar-se do log-in alheio.

“As pessoas mudam de casa. As famílias crescem. As relações evoluem. Mas mesmo quando a mudança acontece na sua vida, não há razão para que a Netflix não permaneça igual”, lê-se no comunicado da Netflix.

Os assinantes da Netflix receberam um e-mail com instruções sobre como usar o novo recurso de transferência de perfil e os mais cínicos podem ver isto como uma jogada para impedir que pessoas de diferentes famílias continuem a compartilhar contas.

Recentemente, a Netflix confirmou que contas com vários perfis de utilizador que assistem a conteúdo a partir de diferentes locais terão uma taxa mensal adicionada aos custos de assinatura a partir do início de 2023. Portanto, se estiver utilizar sorrateiramente a conta Netflix do seu ex, certifique-se de mudar antes que eles recebam a taxa.

