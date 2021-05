A NewMove quer transformar Lisboa num ginásio ao ar livre

A NewMove é o novo projecto da NewMe, do personal trainer Nuno Mendes. A promessa é simples: levar o treino outdoor a vários pontos da cidade de Lisboa durante três meses, de 24 de Maio a 31 de Julho. E quebrar os hábitos convencionais de exercício físico em ginásios, com o apoio de um atrelado itinerante.

“O objectivo é divulgar uma nova forma de treino, divertida e desafiante”, afirma Nuno Mendes, fundador e mentor da NewMe, que oferece diferentes serviços de fitness e bem-estar, na rua, em casa dos clientes ou online. “O acompanhamento é totalmente personalizado e, para além da existência de aulas de grupo, existem duas outras modalidades de treino: regime de utilização livre e treino personalizado.”

Durante a semana, as aulas acontecem segunda e quinta-feira, no Parque das Nações, e terça e sexta-feira, em Belém, junto ao Café In, nos seguintes horários: 07.15, 08.15, 11.00, 13.00, 18.00, 19.00 e 20.00. Aos sábados, decorrem no Estádio Nacional, às 09.00, 10.00 e 11.00. Às quartas-feiras, também haverá aulas, mas são surpresa: Nuno Mendes recomenda aos desportistas estarem atentos às páginas de Instagram e Facebook da marca, para não perderem nenhuma oportunidade.

Os preços variam entre os 35€ (regime de treino personalizado) e os 5€ (aulas de grupo e utilização livre). E o atrelado de apoio inclui barras olímpicas, box de saltos, corda de escalada, bicicleta de cycling e até barreiras de salto.

