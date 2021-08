A Osklen voltou a ter loja em Portugal e fica em Cascais

Há um novo pretexto (e de peso) para rumar a Cascais com o intuito de fazer compras. Depois de 12 anos sem qualquer ponto de venda próprio em solo português, a Osklen acaba de abrir uma nova loja na Marina de Cascais. Conhecida por ser um dos expoentes máximos da moda minimalista brasileira, o espaço congrega estilo e sustentabilidade, os princípios fundadores da marca fundada por Oskar Metsavaht em 1989.

Com cerca de 70 metros quadrados, a nova loja já exibe a coleção Outono-Inverno. Vestuário (feminino e masculino), calçado e acessórios têm o selo made in Brasil e destacam-se pelo design minimal, pela preocupação com a qualidade, num cruzamento entre orgânico e tecnológico, mas também pela ecologia. Há muito que as matérias-primas recicladas entraram no léxico da Osklen, entre elas o aquaone, conseguido a partir de plástico reciclado. O mesmo pode dizer-se dos materiais naturais, entre eles o cânhamo, o algodão reciclado e o couro de pirarucu, um peixe autóctone do rio Amazonas, criado em viveiro para consumo alimentar.

A ligação da marca brasileira a valores de sustentabilidade vai longa. Em 1998, a Osklen começou por se associar ao Instituto-E, uma organização sem fins lucrativos investida na promoção do Brasil enquanto referência no Desenvolvimento Humano Sustentável.

Em 2009, a marca encerrou os pontos de venda próprios que tinha em Portugal, passando a fazer-se representar pela Embaú Store, uma loja, também em Cascais, que recebia algumas das criações sazonais da Osklen. Agora, a ponte com o outro lado do Atlântico voltou a encurtar-se com a abertura da nova loja. Esta vem juntar-se a um vasto portfólio que, só no Brasil, conta com 48 espaços próprios.

Fundada em 1989, resultou a busca incansável de Oskar Metsavaht (um médico ortopedista que um dia participou numa expedição ao monte Aconcágua, na Argentina) por um vestuário que se adequasse às temperaturas baixas registadas a partir de uma determinada altitude. Acabou por desenvolver um novo tecido impermeável, capaz de manter o corpo seco e aquecido. O sucesso foi praticamente imediato, resultando no nascimento de uma nova marca, hoje também presente no Uruguai, nos Estados Unidos, no Japão e agora novamente em Portugal.

Avenida Rei Humberto II de Itália (Marina de Cascais), loja 24. 93 214 3350. Seg-Sáb 10.00-19.00 e Dom 12.00-18.00.

+ Santo Infante: um novo santuário para o saber-fazer português

+ Bou Market: este mercado online é 100% dedicado ao talento português