A “ousadia” de Adriana Proganó valeu-lhe o Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022

A artista de 30 anos, natural da Suíça, é a vencedora da 14.ª edição do prémio com “Little Brats”, composta por várias figuras em gesso e tela. Ganha 20 mil euros.

Figuras traquinas a arrancar a tinta de um quadro, a furar o chão ou a pôr em perigo objectivos “muito muito raros”. São estas esculturas-pinturas em gesso e tela que compõem “Little Brats”, a obra que valeu a Adriana Proganó o Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022, anunciou a instituição nesta quinta-feira, 13 de Outubro. Dos seis finalistas desta 14.ª edição do prémio, Bruno Zhu também foi distinguido com uma menção honrosa, por “Vida”.



“O trabalho apresentado pela artista Adriana Proganó destacou-se pela ousadia ao produzir algo inédito dentro da sua própria trajectória, em diálogo com os temas e as linguagens a que se tem dedicado”, anunciou o júri – composto por Amanda Carneiro, curadora; Luisa Cunha, artista; Marcio Doctors, crítico de arte e curador; Ana Rito, artista, curadora e investigadora; Miguel Coutinho, administrador executivo e director geral da Fundação EDP; e presidido por Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP. Em comunicado, o júri sublinhou ainda “a singularidade desta proposta, que, aliando ironia e humor à crítica institucional, apresenta um olhar renovado da prática da pintura e do seu prolongamento no campo do objecto”.





Vasco Vilhena A Adriana Proganó e Bruno Zhu (ao centro) com os membros do júri

O prémio, lançado em 2000, tem um valor monetário de 20 mil euros e já teve como vencedores Joana Vasconcelos, Leonor Antunes, Vasco Araújo, Carlos Bunga, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, João Leonardo, André Romão, Gabriel Abrantes, Priscila Fernandes, Ana Santos, Mariana Silva, Claire de Santa Coloma e Diana Policarpo. Agora, Adriana Proganó junta-se a esse grupo.



A menção honrosa desta edição foi atribuída a Bruno Zhu, com a obra “Vida”, “pela particularidade da sua linguagem, que incorpora outros campos da visualidade como o design e a moda na sua prática artística, recorrendo a elementos pessoais, despersonalizando-os”.





Francisco Romão Pereira / Time Out Uma das esculturas-pinturas da obra vencedora “Little Brats”

Os Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022 receberam mais de 700 candidaturas, das quais seis foram seleccionadas e convidadas a montar uma exposição conjunta no maat – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. A escolha e posterior curadoria foi da responsabilidade de Luísa Santos, Luís Silva e Sara Antónia Matos. “Apesar de estarmos a falar do prémio Novos Artistas, estes artistas já têm uma prática consolidada”, explicou Luísa Santos no dia anterior inauguração da exposição, que pode ser visitada desde 5 de Outubro. A Adriana Proganó e Bruno Zhu juntam-se Andreia Santana, Maria Trabulo, René Tavares e Rita Ferreira a compor a lista dos artistas finalistas. “Little Brats” mantém-se exposto, tal como as obras dos outros cinco artistas, até 6 de Fevereiro de 2023.



