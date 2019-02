A Padaria da Esquina foi pregar para o Mercado de Alvalade

Projecto de Vítor Sobral com o padeiro Mário Rolando ganhou uma segunda morada: uma esquina dentro do Mercado de Alvalade.

Fica em frente às bancas de frutas e legumes, a meio caminho para as de peixe fresco, tem sempre a vitrine carregadinha com variedades de pão pequeno e grande e uma boa oferta de pastelaria, além de uma zona com lugares sentados. “Fomos convidados para vir para aqui e achámos que fazia sentido”, conta o chef Vítor Sobral, um dos sócios da Padaria da Esquina, num pequeno-almoço de apresentação à imprensa.

Depois do convite, “foi tudo muito rápido”, ao contrário do bom pão desta casa, de fermentações longas e massa-mãe. Já deu até tempo para perceber a dinâmica de compra do mercado, que tem um público bastante distinto aos dias de semana e fins-de-semana, e ainda mais diferenciado do da loja de rua – ao sábado, a produção de pão triplica e a broa de milho é a que tem mais saída.

Em termos de oferta, é semelhante à da Padaria da Esquina de Campo de Ourique, que depois de uma longa espera, abriu no Verão de 2018. No campeonato dos pães – “probióticos”, diz Mário Rolando, defendendo que “o pão, quando bem feito, é um alimento muito bom para a saúde” – há pão escuro, com mistura de farinha de alfarroba, bolota, trigo e centeio, pão com sementes, pão mó de pedra ou o saloio. Há bolo de arroz, madalenas, queques, croissants do Porto, pastéis de nata, bolas de Berlim com creme de pasteleiro artesanal, sidónios ou um mais recente pastel de toucinho, pedido especial do chef Vítor Sobral, que conta que em breve haverá mais pontos de venda para os produtos da Oficina da Esquina.

Nesta esquina em Alvalade, a oferta de charcutaria e queijos é mais reduzida, mas também existe.

Mercado de Alvalade Norte, Avenida 31 de Janeiro. Seg-Sex 07.00-15.00, Sáb 07.00-16.00.

