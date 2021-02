A padaria Gleba cresceu mais um bocadinho e chegou a Alvalade

Depois de deixar o espaço original e se mudar para instalações maiores na Rua Maria Pia, em Alcântara, no Verão de 2020, a padaria Gleba abriu uma segunda casa no bairro de Alvalade.

A nova loja da padaria criada por Diogo Amorim instalou-se no número 3B da Rua Acácio Paiva, em Alvalade. “Já abrimos a nossa nova padaria em Alvalade e temos tudo a postos para o receber. Pão fresco todos os dias, das 08.00 às 20.30”, informa a padaria na sua página de Instagram.

Antes de abrir a Gleba em 2017, Diogo Amorim trabalhou no célebre restaurante de cozinha de vanguarda The Fat Duck, em Londres, tendo depois viajado até São Francisco para se inspirar com o padeiro Chad Robertson, que conheceu pessoalmente.

A mudança para um espaço maior, em Junho passado, coincidiu com a participação no negócio do gestor António Carrapatoso, presidente do conselho de Administração do Observador On Time, e da filha, Marta Carrapatoso, como investidores. Com a injecção de capital, foi possível melhorar a tecnologia utilizada e aumentar os níveis de produção da matéria-prima.

Além do pão de fermentação natural pela qual se tornou conhecida, a padaria tem novos produtos como o panettone ou vegan buns. No total, são agora 24 as variedades de pão disponíveis. A Gleba tem agora novos pontos de distribuição, estando disponível nas lojas Celeiro e comercializa também café de especialidade Sgt. Martinho, azeite da Herdade do Esporão, chocolate Diogo Vaz ou da Feitoria do Cacau.

Rua Acácio Paiva, 3B (Alvalade). Seg-Dom 08.00-20.30.

