As melhores padarias em Lisboa

É na Estrada de Benfica, num espaço maior, mais luminoso e central do que o primeiro, que encontramos a Massa Mãe. Nesta morada há lugar para um moinho dentro da própria padaria, o que permite a Paulo Martins, um padeiro formado em Filosofia, reforçar o seu compromisso com o processo artesanal do pão, também com recurso a cereais antigos produzidos em pouca quantidade em vários pontos do país, assim como experimentar novas ideias. Criada em 2018 na Rua Conde de Almoster, a padaria conta agora com uma equipa maior e uma procura crescente, mas o seu proprietário e ideólogo não abdica do rigor e do respeito pelo tempo de fermentação, de frio e de forno que cada pão exige. O resultado é gabado pelos seus fiéis clientes, entre os quais se contam chefs e gastrónomos, que juram a pés juntos que é aqui que se vende o melhor pão de Lisboa.