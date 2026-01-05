Subscrever
Massa Mãe
Rita Chantre | Massa Mãe
Rita Chantre

As melhores padarias em Lisboa

Nunca houve tantas e tão boas: entre no roteiro das melhores padarias de Lisboa. Algumas não se ficam só pelo pão, também têm óptima pastelaria.

Cláudia Lima CarvalhoBeatriz Magalhães
Escrito por Cláudia Lima Carvalho e Beatriz Magalhães
Colaboradores: Hugo Torres e Teresa David
É difícil resistir ao cheiro do pão acabadinho de sair do forno. E pão quente com manteiga é um petisco que sabe bem a qualquer hora do dia. Infelizmente, fazer pão em casa não é tão fácil como comê-lo. A boa notícia é que nunca houve tantas e tão boas padarias em Lisboa. Massa-mãe, farinhas especiais, misturas de cereais, tudo faz diferença na hora de escolher. Para cortar à mão e comer simples ou com uma boa manteiga. Fresco, em tostas e torradas. Não há nada melhor do que pão. 

As melhores padarias em Lisboa

Massa Mãe

  • Padarias
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Massa Mãe
Massa Mãe
Rita Chantre

É na Estrada de Benfica, num espaço maior, mais luminoso e central do que o primeiro, que encontramos a Massa Mãe. Nesta morada há lugar para um moinho dentro da própria padaria, o que permite a Paulo Martins, um padeiro formado em Filosofia, reforçar o seu compromisso com o processo artesanal do pão, também com recurso a cereais antigos produzidos em pouca quantidade em vários pontos do país, assim como experimentar novas ideias. Criada em 2018 na Rua Conde de Almoster, a padaria conta agora com uma equipa maior e uma procura crescente, mas o seu proprietário e ideólogo não abdica do rigor e do respeito pelo tempo de fermentação, de frio e de forno que cada pão exige. O resultado é gabado pelos seus fiéis clientes, entre os quais se contam chefs e gastrónomos, que juram a pés juntos que é aqui que se vende o melhor pão de Lisboa.

Ler mais

doBeco

  • Lisboa
doBeco
doBeco
Francisco Romão Pereira

Os irmãos Lourenço e António Mello abriram a doBeco, em 2023, e desde então tem sido um sucesso. A primeira padaria em Arroios faz quase sempre fila, especialmente ao fim-de-semana. Entretanto, ocupou também espaços em Santos e nas Avenidas Novas, e tem já um outro dedicado aos bagels, na EstrelaHá quem vá pela pastelaria e pelo café, há quem vá pelo brunch e pelo ambiente. E depois há quem vá pelo pão, cuja fama é deveras merecida. Além do pão português, com farinha de trigo saloia e farinha de trigo integral, também há de sementes, centeio, carvão e de forma, pão sem glúten, como o de quinoa e o de aveia, baguetes e focaccia. Outro dos pontos fortes desta casa é a pastelaria. Irresistível. 

Ler mais
Padaria 110

  • São Sebastião
Padaria 110
Padaria 110
RITACHANTRE

Joana Galo Costa tinha a sua padaria de bairro, em Sesimbra, de onde é natural. Lembra-se de, todos os fins-de-semana, ser preciso ligar para a dona Ricardina e encomendar o pão, senão este esgotava antes de lá chegar. Era praticamente religioso, como se comprar pão acabado de sair do forno fosse a cura para todos os seus males. E talvez até fosse. Então, Joana decidiu abrir a sua própria padaria em Picoas. À venda, inteiros ou em metades, há o pão de trigo e o pão de trigo e aveia, que se tornou o favorito da casa. Também existe um pão de massa mãe (como os outros dois), sem glúten, e baguete. E cada dia da semana tem direito a diferentes opções de pão, do pão de centeio à focaccia. A pastelaria vai mudando consoante as estações, mas costuma haver sempre napolitana, palmier, folhado de mel e sal, croissant da deusa (espécie de pão de Deus) e o croissant normal. 

Ler mais

Bike Bakery

  • Padarias
  • Chiado/Cais do Sodré
Bike Bakery
Bike Bakery
Francisco Romão Pereira

No Rio de Janeiro, Luiz André Alvim criou a Bike Bakery, uma padaria ambulante que rapidamente ganhou fama. Hoje, é na Bica que o encontramos. Luís vive no bonito prédio, todo em azulejo, onde fica a padaria, bem como as duas sócias Lilia Fortuna e Helena Stewart, também brasileiras. Aos pães – além do tradicional de trigo, tem conquistado clientes o de sementes e amêndoas – juntam-se sempre uns doces como o cinnamon roll, aqui feito com massa folhada e coberto com um caramelo de cumaru, ou fava tonka, e uns salgados como o pão de queijo, feito com grana padano, mozzarella e queijo da ilha.

Ler mais
The Millstone Sourdough

  • Padarias
  • Parque das Nações
The Millstone Sourdough
The Millstone Sourdough
©Gabriell Vieira

Na The Millstone Sourdough, a produção está praticamente toda à vista. Ora se tiram pães do forno, ora se esticam massas, ora se organizam os expositores com tipos de pães diferentes, cada um mais bonito que o outro. Na loja, há vários tipos de pão: trigo, barbela, broa da casa, de centeio, espelta biológica, carvão vegetal activado e três sementes. Por encomenda, é possível provar ainda o pão de azeitona galega, gorgonzola e nozes e chourição. De pastelaria, há scones, que podem ser comprados assados ou congelados, o brioche, babka, com 48 horas de fermentação e recheios sazonais que vão variando, e os rolos de canela ou chourição. 

Ler mais

Gleba

  • Lumiar
Gleba
Gleba
Francisco Romão Pereira

Fundada por Diogo Amorim em 2016, a Gleba é uma das padarias artesanais mais conhecidas da cidade. Contam-se mais de 20 pontos de venda em Lisboa, Cascais, Almada ou Montijo. Há umas quantas variedades de pão, entre eles de trigo, centeio e malte, trigo barbela e broa de milho, além de focaccia, pão de forma e pastelaria, como brioches, croissants, cookies e bolos. É também possível comprar as farinhas da marca, moídas diariamente em mós de pedra, e os seus cremes de frutos secos (pistáchio, avelã, avelã e cacau, e coco e amêndoas), bem como produtos de outras marcas nacionais, com as quais a Gleba estabeleceu parcerias.

Ler mais
Isco

  • Padarias
  • Alvalade
Isco
Isco
Henrique Isidoro

Ponto de encontro dos moradores de Alvalade desde 2018, o Isco cresceu (em número de lugares, em luz e em oferta gulosa), mas o pão continua a ser o rei e senhor. É difícil resistir logo pela manhã aos croissants e ao pain au chocolat, aos brioches e aos rolos de canela; e provavelmente vai cair em tentação se lá passar ao almoço, com as sandes, os petiscos e os copos de vinho. Mas se é bom pão que procura, aqui ele nunca falha, de fermentação lenta e natural e com propostas criativas, que mudam todos os dias, como aveia e linhaça, figo e noz, papoila e sésamo ou mozzarella e alho assado.

Ler mais

Jezzus Pizzaria & Padaria

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Jezzus Pizzaria & Padaria
Jezzus Pizzaria & Padaria
Rita Chantre

Não, não perdemos a cabeça para incluir uma pizzaria numa lista com as melhores padarias de Lisboa. A Jezzus, na Rua de Santa Marta, aproveitou o facto de ter finalmente uma cozinha com espaço para se dedicar também aos pequenos-almoços e brunches com toda uma linha de padaria e pastelaria bem tentadora (e sem vacilar, já que margarina não entra no restaurante), do pain au chocolat ao croissant de amêndoa. É, aliás, a montra do pão, dos croissants, dos cinnamon rolls e dos cruffins que chama logo à atenção. Alinhados estrategicamente, não há um que não seja vistoso. É tudo feito ali com uma atenção redobrada à escolha dos produtos.

Ler mais
Lully 1661

  • Padarias
  • Lisboa
Lully 1661
Lully 1661
RITA CHANTRE

A Lully 1661 é uma padaria e pastelaria francesa e já se tornou paragem de rotina nos Anjos. Uns vêm pelo pão, de fermentação lenta e feito na cozinha de produção, no Beato, com farinhas biológicas vindas de França. Outros chegam atraídos pelos bolos e croissants de aspecto irrepreensível. Há quem venha ainda pelo café, já que todas as semanas há novos blends a chegar aqui. Interessa saber que aqui se come a praticamente todas as horas do dia. Conte com sanduíches de comté e fiambre francês ou com canelé, pequeno bolo fofo de crosta estaladiça, feito com rum, típico de Bordéus.

Ler mais

Pão do Pastor

  • Estrela/Lapa/Santos
Pão do Pastor
Pão do Pastor
©Duarte Drago

Eduardo Pastor é o padeiro por detrás da marca Pão do Pastor. No início, os pães encontravam-se à venda apenas em alguns sítios da cidade, como mercearias, ou por encomenda através das redes sociais, mas, desde 2024, pode comprá-los na padaria de Eduardo, na Lapa. A ideia é manter o processo de produção do pão o mais artesanal possível sem perder controlo de nada. Semanalmente, o padeiro anuncia o menu de pães no Instagram — tanto pode ser o clássico, de centeio, cinco sementes, a broa trigamilha, o shokupan (brioche japonês), a ciabatta ou a baguete. O espaço também acolhe workshops, de pão ou de outras iguarias.

Ler mais
Terrapão

  • Padarias
  • Lisboa
Terrapão
Terrapão
©Inês Félix

Já lá vão alguns anos desde que Marta Figueiredo ocupou uma das lojas do Mercado de Arroios para abrir uma padaria onde também se come como deve de ser. O pão é de fermentação longa e há desde pão da casa e de trigo, chapata e chapatinha, focaccia até pastelaria, como brioche de chocolate, brownie, caracol de canela e cookies. Para comer no local, há sandes, tosta de abacate, focaccia recheada, fatias de bolos caseiros, e até uma tábua de pequeno-almoço para duas pessoas. Nas bebidas, os clássicos: café, chá, sumo de laranja.

Ler mais

Copenhagen Coffee Lab

  • Cafés
  • Chiado/Cais do Sodré
Copenhagen Coffee Lab
Copenhagen Coffee Lab
©Arlindo Camacho

O Copenhagen Coffee Lab começou, essencialmente, como um pacato café na Praça das Flores. A empresa acabou por ser comprada por dois sócios de uma cadeia dinamarquesa com cerca de 80 padarias espalhadas pelo mundo, de Copenhaga a Nova Iorque. Esses dois sócios venderam a empresa e lançaram-se na aventura portuguesa. A primeira aposta foi a expansão da marca, a segunda foi o fabrico próprio de pão. O foco está na qualidade. O portefólio tem várias originalidades, a começar num pão com 30 por cento de massa-mãe, a que é acrescentado um pouco de café, passando por pães escuros de centeio com sementes. Além disso, há uma grande oferta de pastelaria caseira.

Ler mais
Crouton

  • Italiano
  • Lisboa
Crouton
Crouton
Fotografia: Arlindo Camacho

O tamanho dos pães de Cézar Rodriguez é inversamente proporcional à dimensão do seu Crouton, um restaurante mínimo, especializado em pizzas de qualidade. Os seus boules, nome francês para pães rústicos de formato redondo, são mastodontes de trigo com cerca de 2,5/3 kg cada, inspirados nos pães de aldeia cozidos em fornos comunitários, desde há mais de 100 anos. Estão disponíveis por encomenda. Cozinheiro de formação, Cézar começou na padaria artesanal por ter curiosidade em aprender os processos de fermentação da massa de pão. Leu alguns dos autores mais importantes e iniciou o cultivo do mais precioso bem do ofício: a massa-mãe ou fermento natural.

Ler mais

Pachamama

Pachamama
Pachamama
DR

A padaria biológica e saudável lisboeta está disponível numa série de pontos de venda, mas também tem uma padaria online, onde pode comprar e agendar a entrega ao domicílio. Tem duas gamas de pão com certificado biológico: uma gama de pão com massa mãe, produzido através de métodos de fabrico tradicionais de fermentação lenta, sem qualquer fermento adicionado, e uma gama de pão sem glúten, certificada pela APC – Associação Portuguesa de Celíacos.

