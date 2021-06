Gleba abre mais uma padaria, agora nas Avenidas Novas

Diogo Amorim soma e segue no império da sua Gleba. Primeiro foi Alcântara, que ganhou casa e fábrica novas e muito maiores, depois conquistou o bairro de Alvalade e até introduziu umas novidades, e agora chega às Avenidas Novas com a terceira padaria própria. Sem esquecer, claro, todos os pontos de venda onde está presente e restaurantes e pastelarias que fornece.

As prateleiras em madeira e a vitrine em vidro da nova padaria encheram-se de pãozinho fresco esta quarta-feira, 2 de Junho. O anúncio chegou através das redes sociais, onde a Gleba costuma dar conta de todas as edições especiais da semana, bem como outras novidades.

A produção mantém-se em Alcântara mas aqui chegam todas as variedades de pão da Gleba, entre as quais o pão de trigo do Alentejo, tribo barbela, espelta, a broa de milho, os brioches vegan ou mesmo os panettoni que existem todo o ano.

Na loja de Alvalade estão também disponíveis quatro sandes para almoços leves: uma de salmão fumado com abacate, crème fraîche e mostarda, a de vitela com molho “tonato”, parmesão e rúcula, a de cenouras assadas com requeijão de Azeitão, pesto e agrião ou a de queijo de cabra, molho comté e cebola nova.

Avenida Elias Garcia, 80 (Avenidas Novas). Seg-Dom 08.00-20.30.

+ As melhores padarias em Lisboa

+ Leia aqui grátis a Time Out desta semana