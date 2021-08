A Gleba continua a crescer e chega ao Mercado de Campo de Ourique

A Gleba soma e segue. Há um ano, a padaria artesanal fundada pelo jovem padeiro Diogo Amorim, a funcionar desde 2016 em Alcântara, trocou a sua morada original por uma fábrica maior na mesma zona da cidade. No início deste ano abriu uma segunda padaria no bairro de Alvalade, e em Junho uma terceira, nas Avenidas Novas. Agora, inaugurou a quarta loja, no Mercado de Campo de Ourique.

“Queremos fazer chegar este pão tão especial a mais gente e é por isso que temos vindo a abrir pequenas padarias por Lisboa”, explica Diogo Amorim. “O que nos guia, como em tudo, são os nossos clientes e várias vezes surgia a questão: ‘Mas quando é que abrem uma padaria em Campo de Ourique?’. Finalmente esse momento chegou.”

Chegou e trouxe consigo mais de 20 variedades de pão de fermentação lenta e natural, feitos com cereais comprados a pequenos agricultores. São todos bons, mas os mais procurados são o pão de trigo do Alentejo, o de trigo barbela e a broa de milho. Há ainda panettoni, um mais clássico e outro que muda todos os meses — em Agosto é feito com morango e casca de limão.

Além do pão, actualmente, a Gleba vende azeite Esporão, café de especialidade Sgt. Martinho, chocolate Feitoria do Cacao, cerveja Musa e bolachas artesanais Claustrais, resultado de parcerias com marcas nacionais. Há ainda cremes de frutos secos (pistácio, avelã, avelã e cacau, e coco e amêndoas) e farinhas de produção própria.

A nova loja do Mercado de Campo de Ourique vai estar aberta todos os dias. Durante a semana, funciona entre as 08.00 e as 20.30, mas aos fins-de-semana fecha mais cedo, pelas 19.00. Alternativamente, também continua a ser possível comprar o pão Gleba em www.mygleba.com. As entregas são feitas todos os dias em Lisboa e arredores.

Mercado de Campo de Ourique. Rua Coelho da Rocha, 104. 927 711 391. Seg-Sex 08.00-20.30, Sáb‑Dom 08.00-19.00.

