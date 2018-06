A partir de 3 de Julho há um ciclo de jazz no jardim do Goethe-Institut

A parte boa da chegada o Verão é que dificilmente nos deixa sem planos para ocupar as tardes longas e quentes . A partir de dia 3 de Julho há concertos de jazz no jardim do Goethe-Institut, no Campo Mártires da Pátria, uma iniciativa ao ar livre que decorre até 13 de Julho.

O Jazz im Goethe-Garten é um evento programado pelo Goethe-Institut Portugal que, durante duas semanas, vem dar a conhecer as tendências actuais do jazz europeu com uma série de concertos que têm início às 19.00. Além da música, quem for aos concertos pode ainda aproveitar para provar algumas especialidades alemãs que são servidas no restaurante do jardim.

O trio português Gonçalo Almeida, Rodrigo Amado e Marco Franco inaugura este ciclo de concertos no dia 3 de Julho. Seguem-se Chaosophy (Espanha), dia 4, e o italiano Gabriele Mitelli no dia 5. O Trio Heinz Herbert, da Suíça, fica responsável pela actuação do dia 6 onde, subsidiado pelo rock, integra o jazz de forma natural. A 12 de Julho é a vez do duo Also - Katharina Ernst e Martin Siewert, da Áustria, que começou há quatro anos e que exprime um carga musical dramática. Para fechar o ciclo, a 13 de Julho, vindos directamente de Berlim, está o trio Gorilla Mask.

Goethe-Institut Portugal. Campo dos Mártires da Pátria, 37. info@lissabon.goethe.org. 5€.

