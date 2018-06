Palácio da Ajuda recebe concertos, workshops e gastronomia na Festa do Património

Fique com o último dia do mês livre para celebrar o património com música, artesanato e gastronomia. Dia 30 de Junho regressa ao Palácio Nacional da Ajuda a Festa do Património, um evento de entrada livre promovido pela Direção-Geral do Património Cultural e pela Everything is New.

Excepcionalmente neste dia o Palácio estará aberto até às 23.00 para receber toda a programação agendada para este dia, incluindo os jardins do pátio central. Comecemos pelos concertos: Marta Ren & The Groovelvets são os cabeças de cartaz e actuam no Palco Páteo às 22.00. Benjamim e Joana Barra Vaz sobem ao palco às 20.45 no mesmo palco, com um alinhamento que percorre os vários álbuns de originais de ambos e músicas que se ouviram no palco do Festival da Canção. A primeira actuação da tarde neste palco está entregue à Camerata de Cordas, uma apresentação dos alunos da Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo onde vão executar peças de Bach, Mendelssohn e Carlos Paredes.

Cá fora, no exterior do Palácio Nacional da Ajuda, a animação está a cargo do grupo Tocá Rufar, um projeto de formação artística e cultural para a afirmação e promoção da percussão tradicional portuguesa.

E como não há festa sem encher o bandulho, conte com uma oferta gastronómica variada com carrinhas de street food à sua espera, assim como workshops de olaria, restauro ou tecelagem. Isto sem falar no mercado de artesanato nacional.

Este ano junta-se à equação a exposição “A Rota das Catedrais”, que inaugura no dia 26 de Junho, e que traz ao Palácio mais de cem peças de arte sacra de todo o país (se comprar a revista que está nas bancas saberá do que estamos a falar).

Palácio Nacional da Ajuda. 30 de Junho 11.00-23.00. Entrada livre.

