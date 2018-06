Noites de Verão: música regressa aos Jardim dos Coruchéus e ao Museu do Chiado

Agora que o calor chegou com toda a força, os finais de tarde pedem esplanadas, jardins e convívios, e se houver música à mistura melhor ainda. Está a chegar mais uma edição das Noites de Verão, da Filho Único: no Jardim dos Coruchéus, em Julho; e no jardim das Esculturas do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC), durante o mês de Agosto.

Prepare-se para começar a combinar com os seus amigos aquele encontro de final de tarde, que às tantas vira noite, sempre ao som de uma série de concertos e DJ sets. As Noites de Verão, que acontecem todas as sextas-feiras de Julho e Agosto às 19.30, arrancam já a 6 de Julho com Norberto Lobo, que partilha o palco com Ricardo Jacinto e Marco Franco, nos Coruchéus, o jardim que foi a grande novidade na edição do ano passado.

A festa segue no dia 13 com o colectivo jamaicano Equiknoxx a ser acompanhado pela voz de Shanique Marie. Dia 20, a façanha repete-se e Lena D’Água volta a apresentar-se com a Banda Xita, como fizeram em Janeiro na Galeria Zé dos Bois. Para a última edição de Julho há Mark Ernestus' Ndagga Rhythm Force.

Mal entra Agosto e as Noites de Verão mudam-se para o MNAC com a cantora folk Brigid Mae Power, a 3 de Agosto, e Rafael Toral que revisita o seu álbum Wave Field a 10 de Agosto. O penúltimo concerto desta iniciativa é de Sallim, cantautora da Cafetra Records, a 17 de Agosto, e o lote musical termina com o norte-americano Barre Philips, dia 24, numa estreia a solo no nosso país.

Julho e Agosto no Jardim dos Coruchéus e no Jardim das Esculturas do MNAC. 19.30. Entrada livre.

