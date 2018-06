Com'Paço: o festival que leva a música às praças e jardins de Lisboa

Passo a passo, chega a 11.ª edição do Com’Paço – Festival de Bandas Filarmónicas de Lisboa. É já no sábado, 23 de Junho, que vários locais da cidade se enchem de música (que não a que sai das colunas dos arraiais dos Santos Populares) e jovens talentos, com uma homenagem a Vasco Santana. Conte com um medley de A Canção de Lisboa e outros temas do repertório da música portuguesa.

A Praça dos Restauradores é o local com mais movimentações, com a Filarmónica Verdi Cambrense às 18.00, a Banda Municipal de Valpaços logo depois e, às 21.30 há concerto de encerramento com jovens músicos passaram a semana num workshop musical para apresentarem aqui o seu trabalho.

Na Quinta das Conchas, pode contar com a Sociedade Musical Recreativa Obidense e a Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, a partir das 18.00. Um pouco mais distante está o Jardim da Estrela, com a actuação da Banda Filarmónica da ACULMA e Filarmónica Pampilhosense, também a partir das 18.00. Escolha o poiso e prepare-se para o desfile musical, ainda com resquícios de Santos Populares.

Vários locais em Lisboa.

