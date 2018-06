Estação do Cais do Sodré vai ter matraquilhos humanos para apoiar a Selecção Nacional

Se a festa rija dos Santos Populares já começa a ficar a meio gás, lembre-se que ainda agora arrancou o Mundial, e que a celebração continua de outra forma. Nos dias em que Portugal joga na fase de grupos, a Estação de Metro do Cais do Sodré vai ter matraquilhos humanos, para que vista a camisola da selecção fora de campo.

É um goleador nato e não tem como mostrar os seus dotes? É já esta sexta-feira, 15, dia do primeiro jogo da selecção no Mundial, que pode marcar golos com Portugal ao peito nos matraquilhos humanos da Estação do Cais do Sodré, instalados junto à fonte, na zona não paga. Esqueça a mesa de matraquilhos tradicional e prepare-se para um insuflável gigante em que os participantes vão assumir a posição dos bonecos.

Esta é uma iniciativa do Metropolitano de Lisboa em jeito de apoio à Seleção Portuguesa no Mundial 2018 e, para além desta sexta (entre as 14.00 e as 18.00), a acção repete-se nos dias 20 (das 10.00 às 13.00) e 25 de Junho (14.00-18.00), dias dos outros jogos de Portugal na fase de grupos.

Estação de Metro Cais do Sodré. Sex 14.00-18.00, 20 e 25 de Junho. Entrada livre.

