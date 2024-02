A partir de Junho, Mafra vai ter cinema

Fechado desde o Verão, o Auditório Municipal Beatriz Costa vai abrir portas renovado e com mais lugares. Financiamento do PRR permite acrescentar cinema ao espaço multiusos.

Depois de sete meses fechado para obras, sabe-se agora que o Auditório Municipal Beatriz Costa vai reabrir em Junho. Os trabalhos começaram por indicação da Inspecção Geral das Actividades Culturais, que ditou que o espaço deveria ser adaptado a pessoas com mobilidade condicionada. Aproveitou-se o pretexto para melhorar o palco (que conta agora 30 anos) e os camarins, aumentar o número de lugares sentados e modernizar os equipamentos do centro cultural. À boleia do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), este é, ainda, um dos 155 cineteatros do país a ser financiado para a aquisição de equipamento de projecção digital de cinema e de vídeo, o que vai permitir acrescentar esta valência ao espaço.

Nos últimos anos, o auditório tem acolhido espectáculos de diferentes expressões artísticas, como concertos, peças de teatro, espectáculos de marionetas e sessões de poesia. O carácter "ecléctico" mantém-se, informa à Time Out a Câmara Municipal de Mafra, pelo que, a partir de Junho, data prevista da sua reabertura depois de um atraso de três meses nas obras, "pretende-se disponibilizar uma programação diversificada e adequada aos vários tipos de público". A sala terá, agora, capacidade para acolher 234 pessoas.

