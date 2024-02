Da música à arte urbana, a Amadora dá palco à liberdade

“A cidade que nasceu de Abril.” É assim que se apresenta o Município da Amadora a propósito das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, cuja programação culmina por ocasião do Amadora BD, no mês de Outubro. Antes, destaca-se desde logo a exposição gratuita “25 de Abril de 1974, Quinta-feira”, que reúne uma composição cronológica de originais do fotojornalista Alfredo Cunha, com banda sonora do músico e compositor Rodrigo Leão.

Apresentado no passado dia 25 de Janeiro, nos Recreios da Amadora, o álbum de fotografia de Alfredo Cunha, 25 de Abril de 1974, Quinta-feira (Tinta-da-China. 436 pp. 39,90€), conta com prefácio de Luís Pedro Nunes, intervenções de Vhils sobre imagens icónicas de Cunha e textos originais do militar Carlos de Matos Gomes, no capítulo “Da Guerra à Liberdade”; do repórter Adelino Gomes, no capítulo que dá nome à obra; e do historiador Fernando Rosas, no último e terceiro capítulo, “Depois de Abril”. Patente até 23 de Junho, a exposição homónima pode ser vista na Galeria Municipal Artur Bual.

Amadora, Cidade de Abril

Além da exposição já mencionada, a programação inclui muitas outras propostas, da música à arte urbana, do cinema à poesia. Por exemplo, o 1.º Cine-Amadora, nos Recreios da Amadora, realiza-se de 6 a 8 Março, sob o mote “Cinema e Revolução” e inclui workshops, mesas redondas e a exibição de curtas e longas-metragens, com especial destaque para o cinema no feminino.

Durante o mês de Março, poderá ainda assistir ao espectáculo de dança Voz, do Quorum Ballet, com coreografia de Daniel Cardoso, cenografia de Joana Vasconcelos e música de Rodrigo Leão, nos dias 15, 16 e 17, nos Recreios da Amadora; e a iniciativa A Poesia Sai à Rua, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, no dia 23.

Segue-se, já no mês de Abril, um passeio de bicicletas e peddy-paper pelas ruas da cidade (24 Abr), o hastear da bandeira e o descerramento de um painel de azulejo de baixo-relevo da autoria de Vhils na fachada do edifício dos Paços do Concelho (25 Abr), o Festival de Música Popular Portuguesa no Cineteatro D. João V (26-27 Abr), entre outras iniciativas.

Já em Maio, o 12.º Amadora Jazz contará, no dia 11, com um concerto do pianista e compositor Júlio Resende dedicado aos “Filhos da Revolução”, bem como com uma oficina para famílias no núcleo museológico do Casal da Falagueira, no dia 16. Meses mais tarde, estão previstos vários espectáculos de rua, de 13 a 15 de Setembro, no Palco da Cidade; e o 35.º Amadora BD, de 17 a 27 de Outubro, sob o mote da “Humanidade” e com destaque para personagens de banda desenhada cujos ideais coincidem com os de Abril.

A programação completa está disponível para consulta online, no site da Câmara Municipal da Amadora.

