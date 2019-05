A partir de sábado Lisboa passa a ter mais mil bicicletas JUMP

A Uber anunciou que o dia 1 de Junho será marcado pela chegada de 1000 bicicletas JUMP que se irão juntar às 750 que já circulavam na cidade.

Com esta operação Lisboa terá mais do dobro das JUMP e as novas bicicletas trazem algumas actualizações. Os novos modelos foram produzidos em Portugal e apresentam-se com novas funcionalidades como suporte para telemóvel, painel frontal, um novo sistema de carregamento e um novo cadeado. A oferta passa a cobrir todo o território da cidade e o aumento da disponibilidade das bicicletas pela cidade será possível graças a um novo sistema de carregamento da bateria que pode ser feito em apenas alguns minutos.

Disponíveis 24 horas por dia, as JUMP estão agora mais modernas. Este novo modelo, o 5.6, tem um QR Code que permite desbloquear a bicicleta num novo painel frontal debaixo do guiador e um suporte para telemóvel, útil para quem precisa de recorrer ao GPS em segurança. Nesse painel será também possível colocar a bicicleta em pausa ou reportar uma avaria.

Se já usou uma JUMP conhece bem a barra em U que serve de cadeado à bicicleta e que promove o estacionamento em zonas autorizadas da cidade. Não é o cadeado mais prático e por isso mesmo nesta nova versão é substituído por um cabo recolhível. Fora da vista, mas perto da rede, no interior da bicicleta encontra-se ainda uma plataforma de tecnologia mais inteligente com ligação 4G que permite uma reserva de veículo mais rápida.

"A experiência de condução será ainda mais fiável, já que a partir de agora a bicicleta consegue auto-diagnosticar as falhas mais comuns. E com conectividade total, a nossa frota está mais inteligente e segura, já que utilizamos os dados de diagnóstico em tempo real de cada veículo para otimizar o seu desempenho com algoritmos que vão diretamente para a nossa cloud", explica em comunicado Ryan Rzepecki, co-fundador e CEO da JUMP.

