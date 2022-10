A partir desta quinta-feira, a Joalharia do Carmo só vende filigrana portuguesa

O anúncio chega numa altura em que o estabelecimento lisboeta já conta os meses para o 100.º aniversário. Inaugurada em 1924, a Joalharia do Carmo deixará de vender peças de ourivesaria comum já a partir desta quinta-feira para se dedicar em exclusivo à comercialização de filigrana portuguesa certificada. Por detrás da mudança, está um protocolo assinado pelo grupo O Valor do Tempo, detentor desta loja histórica, pelos municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso e pelo organismo de certificação A.Certifica.

As peças produzidas seguindo a cobiçada técnica portuguesa, e em prata e ouro de 19,2 quilates, são, desta quinta-feira em diante, o centro das atenções, à semelhança de artesãos, enchedeiras e ourives do norte do país. "É um tipo de produção que exige um olhar minucioso e um tanto perfeccionista [...] e sobretudo é uma arte que faz apaixonar quem observa ao pormenor todo o processo de execução e detalhes. Portanto, não fará sentido deixar de proporcionar a todos, portugueses e estrangeiros, a oportunidade de evidenciar a beleza da Filigrana de Portugal Certificada", diz Luís Monteiro, um dos artesãos representados na nova vida da Joalharia do Carmo.

Além da garantia de autenticidade, esta loja histórica (também conhecida pelas montras animadas e pela fachada icónica, desenhada pelo arquitecto Norte Júnior) prepara-se para destacar peças de design tradicional, além de abordagens mais contemporâneas, onde a filigrana surge enriquecida com pedras preciosas.

A Joalharia do Carmo segue assim a estratégia já adoptada pelo mesmo grupo. Um "modelo de economia social" aplicado à loja Figurado de Barcelos (Rua de São Nicolau, 81) e aos produtos endógenos da fileira da ovelha bordaleira da Serra da Estrela.

Rua do Carmo, 87B. 21 342 4200. Seg-Dom 10.00-21.00

