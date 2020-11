A Pastelaria Batalha tem aulas online para ensinar a fazer doces de Natal

A loja do Chiado fechou portas em Junho, mas a Batalha continua nas lojas da Venda do Pinheiro (onde ainda se mantém a fábrica) e da Malveira – e também online. A famosa pastelaria da zona saloia transferiu os workshops que decorriam no espaço alfacinha, como o popular Pastel de Nata Workshop, para o mundo digital e não há longe nem distância que afaste os gulosos das receitas que a pastelaria não se importa de partilhar. E agora chegou a vez dos workshops alusivos à quadra natalícia, orientados pelo chef João Batalha.

A aula online Aprenda a fazer Doces de Natal Portugueses em casa (20€/2h) será dedicada aos doces mais típicos de Natal em Portugal, como rabanadas, sonhos, coscorões e filhós. Antes da aula é enviada a a lista de ingredientes necessários para que possa preparar tudo e cozinhar simultaneamente com o chef e no final os participantes podem provar o resultado ao mesmo tempo, promovendo também o convívio entre todos. Pode escolher entre as seguintes datas: 13, 21 e 17 de Novembro e 6 e 19 de Dezembro.

Chef João Batalha

Também importante para a quadra que se avizinha é a aula Aprenda a fazer Bolo Rei e Bolo Rainha em casa (10€/1h30), onde o chef vai partilhar passo a passo a receita da Pastelaria Batalha que venceu Melhor Bolo Rei no evento Wonderland Lisboa. Uma aula demonstrativa, onde pode aprender e tirar todas as dúvidas e no final a Pastelaria Batalha envia as receitas detalhadas para que não tenha de esperar muito tempo para pôr a mão na massa. Neste caso, pode escolher entre os dias 22 de Novembro e 12 e 20 de Dezembro.

As aulas acontecem por videochamada através da app ZOOM e estão abertas a adultos e também crianças, que podem participar com supervisão.

