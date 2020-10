Amor y Odio: os burritos são a estrela do novo restaurante virtual de Lisboa

A ideia de restaurante virtual deixou de ser uma afronta quando ficámos todos fechados em casa, e é uma receita que continua a dar resultados e a chamar clientela. O grupo Sea Me apanhou-lhe o jeito e aposta agora na cozinha mexicana com Amor Y Odio, o restaurante virtual lançado esta semana, onde os burritos são reis e há corona (a bebida, claro) para não embuchar.

No início do confinamento, o grupo Sea Me, que detém restaurantes como O Prego na Peixaria ou o asiático Soão, já se tinha aventurado nestas lides virtuais e lançou o restaurante Olivia Burgers, com vários hambúrgueres de ingredientes frescos, disponível via Glovo e Uber Eats. A coisa resultou e avançaram até para uma garrafeira virtual, a Dionísio Adega, e um restaurante só de baos, o A-BAO-T, ambos disponíveis apenas na Glovo. Agora, estreiam-se nos sabores mexicanos.

“Houve um trabalho grande de pesquisa nos últimos meses, quer ao nível das receitas, quer ao nível dos ingredientes. Elaborámos um procurement internacional de produtos mexicanos, de forma a mantermos a autenticidade dos aromas e sabores originais”, refere em comunicado António Querido, sócio fundador do grupo Sea Me.

Amor Y Ódio Burrito Desnudo

O burrito é a estrela da casa e um dos pratos mais aclamados da cozinha Tex Mex – a designação para a fusão das culturas gastronómicas do Texas e do México. O menu de Amor Y Odio traz três tipos de burrito: o El Original (9€) com arroz e pasta de feijão; o San Diego Style (9€), que em vez do arroz e feijão habitualmente tem batata frita, mas aqui inclui batata doce; e, finalmente, o Desnudo (9,75€), que é igual ao Original, mas sem tortilha.

Cada cliente poderá depois personalizar o seu burrito escolhendo as várias opções de recheio: porco, frango, chilli, camarão, tofu e cogumelos, ou surf&turf, que junta camarão e porco. Para regar a coisa há molhos como o mexicano, com molho de tomate, jalapeños, quindilla e pimentão vermelho, o salsa verde, o habanero ou o chipotle.

©Grupo Sea Me Burritos

No menu estão ainda disponíveis os típicos totopos que aqui se dividem entre normais e picantes (3,50€), mas sempre acompanhados de cheddar, guacamole ou então pico de gallo.

Para empurrar a comida, o restaurante tem disponível a típica chelada, com cerveja, sumo de limão e gelo (3,50€), ou então várias cervejas mexicanas como a Sol (3,50€), a Corona (3,50€) ou a Coronita (3€). Também existem menus com comida e bebida incluída, é o caso do Sencillo com burrito e bebida (11,50€) e o Completo com totopos, burrito e bebida (14€).

A ideia é que, quando toda a situação pandémica acalmar e houver mais certezas, o grupo abra uma loja física com este restaurante.

